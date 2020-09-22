«Ноль оправданий»: за что будут судить «агента Карлу»

Мосгорсуд отказался вернуть в прокуратуру дело бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиненной в шпионаже в пользу Молдавии. Такое решение было принято в ходе предварительного слушания по делу. Ряд других ходатайств защиты суд также счел преждевременными, оставив подсудимую в СИЗО на полгода.

Рассмотрение дела по существу начнется в конце сентября. Защита хоть и признает, что по делам такого рода не бывает оправдательных приговоров, однако намерена опровергать версию следствия о том, что «агент Карла» за деньги передавала молдавской спецслужбе сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины

Фруде Берга. Предварительное слушание по делу 46-летней Цуркан провел судья Андрей Суворов. Его можно назвать одним из самых опытных судей, специализирующихся на «шпионских» делах. Он известен довольно суровыми приговорами. Именно под его председательством в июне этого года был осужден на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима гражданина США Пол Уилан. Также весной 2019 года тройка судей во главе с ним отправила в колонию на 14 лет гражданина Норвегии

Три ходатайства защиты

Поскольку предварительное слушание по закону проходит при закрытых дверях, подробности журналисты узнали от адвокатов фигурантки. Как рассказал Business FM адвокат Иван Павлов, возглавляющий правозащитное объединение «Команда 29», адвокаты заявили три ходатайства. Главное касалось невозможности, по мнению защиты, слушать дело в суде.

Адвокаты считают, что предъявленное их клиентке обвинение является неконкретным, а потому от него трудно защищаться.

«Цуркан обвиняется в том, что она передала молдавской спецслужбе определенные секретные сведения, но не указан способ передачи, — сказал адвокат. — Вместо этого написано, что она сделала это «по закрытым каналам связи».

Павлов отметил, что из этой формулировки невозможно понять, что это был за способ передачи информации — по электронной почте, с помощью мессенджеров или «голубиной почтой».

Кроме того, в деле не указано место совершения преступления. Защитники обратили внимание суда на то, что в деле не указан размер денежного вознаграждения, которое, по мнению следствия, получала Цуркан за свое сотрудничество.

«Если сказали про крупный размер, нужно было указать, сколько денег она конкретно получила. Но следствие этот аспект упустило», — сказал Павлов.

Впрочем, суд не посчитал доводы защиты весомыми и ходатайство о направлении дела на доследование отклонил.

Второе ходатайство защиты касалось исключения из дела ряда доказательств. В частности, копии анкеты Цуркан как агента Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ РМ). Она, как ранее заявляли адвокаты, была составлена странным «детским» почерком якобы в 2004 году, а документы и сведения, которые имеются в ней, касаются других лет. Так, фотография в анкете была из паспорта, который оформлялся в 2008 году, место жительства соответствовало месту жительства 2011 года, а место работы — 2007 году.

Защита апеллировала к тому, что улики были получены с нарушением закона.

«Прежде всего, мы говорили о том, что документы были получены в результате разведывательной деятельности, что не соответствует целям уголовного процесса и уголовного преследования, — считает Павлов. — В ходе нее документы добываются не процессуальным путем, источники их получения скрываются. Соответственно, мы не сможем их проверить на достоверность».

Однако суд посчитал это ходатайство преждевременным, решив, что защита может вернуться к нему после того, как суд исследует все доказательства. С аналогичной формулировкой была отклонена и просьба защиты об истребовании ряда документов, не составляющих гостайну, из «Интер РАО» и аппарата правительства РФ

Прокурор из громких дел

В то же время просьбу гособвинителей (в деле участвуют два прокурора) о продлении срока ареста Цуркан на время судебного процесса, до 7 марта 2021 года, суд удовлетворил. Примечательно, что поддерживать обвинение в ее деле будут два прокурора. На счетах одной их них, Амалии Устаевой из Генпрокуратуры, не одно резонансное дело.

Так, именно она отправила пожизненно в колонию бывшего начальника ОВД «Царицыно» Дениса Евсюкова и добилась приговора в 22 года заключения для генерала МВД Дениса Сугробова (впоследствии, Верховный суд сократил ему наказание до 12 лет лишения свободы). С начала 2020 года Устаева поддерживает обвинение в резонансном деле о хищениях 253 млн рублей, которые, по версии следствия, имели место при отделке салонов самолетов специального летного отряда (СЛО) «Россия», обслуживающего первых лиц государства.

По итогам предварительного слушания рассмотрение дела Карины Цуркан по существу было назначено на 29 сентября. Процесс пройдет при закрытых дверях, так как дело имеет гриф «секретно». Оно будет слушаться тройкой профессиональных судей. Ожидается, что в этот день будет озвучена фабула обвинительного заключения, а подсудимая выскажет свое отношение к нему.

В чем обвиняют Карину Цуркан

По версии ФСБ, арестованная 15 июня 2018 года топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан с 2004 года была агентом Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ РМ), работая под псевдонимом Карла. До 2016 года она была гражданкой Молдавии, где работала на предприятиях энергетической отрасли, в том числе на Молдавской ГРЭС, следует из постановления о привлечении ее в качестве обвиняемой, опубликованного защитой.

Возглавив в феврале 2007 года «Интер РАО», она стала курировать направление внешнеэкономической деятельности с Молдавией и другими государствами, связанное с поставками электроэнергии. В 2012 году она стала членом правления — руководителем блока трейдинга. Ее должность не предусматривала допуска к гостайне, однако фактически Цуркан имела доступ к таковым сведениям, указывает следствие.

В ходе встречи 21 апреля 2015 года с тогдашним замминистра энергетики РФ Вячеславом Кравченко она получила сведения по вопросам внешней политики в части поставок электроэнергии на Украину, а с 20 по 22 апреля 2015 года Цуркан по поручению Минэнерго принимала участие в разработке проекта документа о поставках электроэнергии из России на Украину в определенный период, а также о прогнозируемых объемах поставляемой электроэнергии и ее мощности.

Эти сведения в последующем были изложены в письме Минэнерго от 27 апреля 2015 года, адресованном председателю правительства РФ. Оно имело гриф «секретно». «Не позднее 29 сентября 2015 года» Цуркан «посредством закрытого канала связи» передала их СИБ РМ, утверждает ФСБ . Переданные сведения могут быть использованы против безопасности России, пришла к выводу проведенная по делу экспертиза.

Сама Цуркан вину в ходе следствия не признала. Ее защитники обещали давать комментарии по ходу процесса, «не раскрывая гостайны».

«Мы продолжаем придерживаться той точки зрения, что она необоснованно обвиняется в совершении такого самого страшного госпреступления, как шпионаж», — озвучил позицию защиты Иван Павлов, пообещав, что защита в ходе процесса «по полочкам разложит, почему с ним не согласна».

При этом адвокаты отметили, что хотя в России статистика по «шпионским» дела неутешительная — по ним выносится «ноль процентов» оправдательных приговоров, подсудимая не теряет присутствия духа, а защита «намерена „бороться за ее права“.

На следствии адвокатам удалось добиться определенных успех. Просидевшую полтора года в „Лефортово“ обвиняемую 16 января по решению Первого апелляционного суда освободили под запрет определенных действий из-за нарушений, допущенных на следствии. На свободе фигурантка провела 23 дня, пока Второй кассационный суд не отменил решение и не вернул ее под стражу.