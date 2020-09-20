Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Жемчужного прапорщика» задержали за драку с полицейским 

Lenta.ru и ещё 1 51 минуту назад
«Жемчужного прапорщика» задержали за драку с полицейским
Фото: Игорь Руссак / РИА Новости
В Санкт-Петербурге задержали бывшего сотрудника полиции, известного как «жемчужный прапорщик». Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел 19 сентября. Патрульные получили сообщение о драке, и прибыв по указанному адресу, задержали одного из участников потасовки, Бойко Вадима Вадимовича 1975 года рождения. Когда его доставили в отдел полиции, мужчина набросился на 26-летнего помощника оперативного дежурного.
По утверждению полицейских, Бойко отправил потерпевшего полицейского в нокаут. Врачи скорой диагностировали у того черепно-мозговую травму и сильный ушиб нижней челюсти. Рапорт о нападении направили в Следственный комитет.
Бойко получил прозвище «жемчужный прапорщик» после того, как летом 2010 года в интернете появился видеоролик, на котором он с браслетом на руке, похожим на жемчужный, обзывает участников несанкционированной акции в Петербурге «хорьками» и бьет одного из них дубинкой. За это преступление Бойко был осужден на 3,5 года условно с испытательным сроком два года.
В 2014 году бывший полицейский получил еще один условный срок за стрельбу в одном из кафе Санкт-Петербурга.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Последние новости
Трампа попытались отравить Трампа попытались отравить Евросоюз отвел Лукашенко срок Евросоюз отвел Лукашенко срок Российские Ту-160 установили мировой рекорд Российские Ту-160 установили мировой рекорд
Комментарии 1
Криминал , Происшествия , Вадим Бойко , СКР , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Минске начали отпускать участников женского марша
В Минске начали отпускать участников женского марша
Есть ли у мошенников черные списки жертв?
Есть ли у мошенников черные списки жертв?
В РФ указали на опасность деления пенсионеров по категориям
В РФ указали на опасность деления пенсионеров по категориям
Помпео объявил о возобновлении санкций ООН против Ирана
Помпео объявил о возобновлении санкций ООН против Ирана
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение