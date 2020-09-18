Россиянин сломал незнакомцу ноги за критику

Житель Краснодара избил мужчину, грубо высказавшегося о цвете его штанов. Потерпевшего госпитализировали с закрытым переломом обеих ног, пишет портал "Кубань 24".

Как отмечается, злоумышленник сознался в содеянном. Он рассказал, что напал на обидчика из-за того, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения и некорректно прокомментировал его внешний вид.