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Мужчина сломал незнакомцу обе ноги за критику его штанов 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Россиянин сломал незнакомцу ноги за критику
Фото: РИА Новости
Житель Краснодара избил мужчину, грубо высказавшегося о цвете его штанов. Потерпевшего госпитализировали с закрытым переломом обеих ног, пишет портал "Кубань 24".
Как отмечается, злоумышленник сознался в содеянном. Он рассказал, что напал на обидчика из-за того, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения и некорректно прокомментировал его внешний вид.
В пресс-службе управления МВД по Краснодару сообщили, что мужчину задержали. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Криминал , Происшествия , МВД , Краснодар
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