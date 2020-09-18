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Уставший от ссор с отцом россиянин заказал его убийство другу 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Россиянин заказал убийство отца другу
Фото: РИА Новости
В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о заказном убийстве 42-летнего мужчины. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, 20 июля в городе Новошахтинске в подъезде жилого дома было обнаружено тело погибшего местного жителя с множественными ножевыми ранениями. Выяснилось, что убийство совершил 19-летний местный житель, которого подбил на это его сверстник — сын погибшего. Молодой человек постоянно конфликтовал со своим отцом и, устав от ссор, заказал его убийство другу, который, вооружившись ножом, подкараулил свою жертву и совершил преступление.
СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Заказчик преступления пытался ввести следователей в заблуждение, сообщив им ложную информацию о мотивах убийства отца и его исполнителях. В ближайшее время заказчик и исполнитель предстанут перед судом.
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Криминал , Происшествия , СКР , Новошахтинск , Ростовская Область
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