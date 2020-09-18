Без денег, но с конем: как живет жена Захарченко

Жена экс-полковника Дмитрия Захарченко не смогла вернуть деньги, изъятые у нее в ходе следствия. Марина Семынина настаивала на том, что они не имели никакого отношения к махинациям ее супруга, однако суд этот аргумент не удовлетворил. Ранее у нее также отняли дорогостоящую квартиру, в которой она жила вместе с дочерью. Сама Семынина сейчас находится на Сардинии , куда уехала вместе с ребенком и перевезла коня.

Суд отказался возвращать жене экс-полковника Дмитрия Захарченко изъятые у нее в ходе следствия деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, Марина Семынина боролась за 585 тысяч рублей, которые якобы не имели никакого отношения к махинациям, в которых обвинили экс-сотрудника МВД. Женщина также просила выплатить ей 89 тысяч рублей в качестве процентов за пользование денежными средствами. Однако суд ей отказал.

Ранее, 16 сентября, суд в Москве вынес еще одно решение не в пользу Семыниной — тогда встал вопрос о выселении ее вместе с дочерью из квартиры, расположенной в элитном доме в центре столицы. По средним оценкам базы ЦИАН ее стоимость составляет 186 миллионов — 1,1 миллиарда рублей.

Как сообщала адвокат «золотого полковника» Валерия Туникова, квартира была обращена в доход государства, как и другие активы полковника-миллиардера по иску Генпрокуратуры еще в 2017 году. Однако процесс выселения дочери Захарченко затянулся, так как она не достигла совершеннолетия и официально зарегистрирована в квартире вместе с матерью. Другого жилья у обеих нет.

Защита пыталась добиться для девочки права пользоваться квартирой до совершеннолетия, однако суд отказал и удовлетворил требование территориального управления Росимущества по городу Москве. Теперь квартиру будут продавать на аукционе.

В начале 2020 года Марина Семынина также засветилась в СМИ — тогда Mash писал о том, что она сбежала из России с дочерью и конем. Позже выяснилось, что они поселились на итальянском острове Сардиния, где находится вилла, которой владеет Захарченко.

Жеребец по кличке Алигарх, который также переехал за границу, достался дочери бывшего сотрудника МВД в качестве подарка на день рождения, когда Захарченко уже был в СИЗО . Как сообщал Telegram-канал Mash, об этом он позаботился заранее и приобрел коня серой масти за 650 тысяч рублей. Правда, сама Семынина опровергала утверждение, что жеребца купил именно полковник. «Несколько месяцев назад я купила дочери коня. Я могу позволить себе купить такой подарок дочери. Для девочки это сейчас хорошая реабилитация», — заявила она агентству «Москва».

После ареста Захарченко Семынина активно пыталась вернуть свое имущество через суд. Ее адвокат Александр Карабанов ранее говорил «Газете.Ru», что через его подопечную якобы оказывается давление на «полковника-миллиардера».

«В деле Семыниной приставы явно злоупотребляют своими служебными полномочиями. В частности, угрожают женщине тем, что они готовы ограничить ее выезд из РФ, ссылаясь на то, что она якобы не хочет добровольно вернуть им имущество (в виде двух автомобилей), которое ранее было передано на ответственное хранение. Хотя Семынина никаких действий не предпринимает, автомобили стоят в известных адресах и следствию ничего не мешает эти автомобили изъять. Мы также расцениваем это как элемент морального давления на Захарченко», — заявлял Карабанов.

Напомним, что замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября 2016 года по подозрению во взяточничестве. При обыске у него обнаружили 8,5 млрд рублей, однако полковник заявил, что квартира, где были найдены деньги, принадлежит его сестре, а наличные — не его.

Как сообщали в СК, в 2014 году полицейский после проверки ресторанов «Ля Маре» потребовал у владельца сети взятку в размере 5 млн долларов. По версии правоохранителей, полную сумму он так и не получил — бизнесмен выплатил ему только $800 тыс. Однако в ресторане на Захарченко оформили скидочную карту, с помощью которой он смог сэкономить более 3 млн рублей. В дальнейшем дело обросло новыми эпизодами — представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщала «Интерфаксу», что 2007 по 2016 год Захарченко «ежемесячно получал взятки от группы предпринимателей, которые в общей сложности превысили 1,4 млрд рублей». Помимо денежных средств, в ходе следствия у полковника также конфисковали имущество на 9 млрд рублей — в том числе, машины, квартиры и золотые слитки.

В 2019 году Захарченко признали виновным по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Воспрепятствование производству предварительного следствия» — он отправился в колонию на 13 лет.

При этом свою вину Захарченко по-прежнему не признает. «Я неоднократно говорил, что не имею к этим деньгам отношения. Мне не вменяют эти миллиарды, они не признаны вещественным доказательством ни по одному уголовному делу, их незаконное происхождение не доказано. Их обнаружили не в моей квартире, а в квартире, у которой есть собственники, которые заявили на эти денежные средства свои права. При чем здесь я?», — заявлял он в интервью изданию «Коммерсант» в марте 2020 года.