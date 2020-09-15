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В Ярославле ищут убийцу двух несовершеннолетних девочек 

Газета.Ru и ещё 19 14 часов назад
В Ярославле ищут убийцу двух несовершеннолетних девочек
Фото: Газета.Ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за убийства двух несовершеннолетних девочек, тела которых были обнаружены в городе Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление СК по региону.
"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 г.р. с признаками насильственной смерти", — сообщили в ведомстве.
В настоящее время правоохранители разыскивают предполагаемого убийцу. Его личность в настоящее время не раскрывается.
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Криминал , Происшествия , СКР , Рыбинск , Ярославль , Ярославская Область
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