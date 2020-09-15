В Ярославле ищут убийцу двух несовершеннолетних девочек 

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"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 г.р. с признаками насильственной смерти", — сообщили в ведомстве.

В настоящее время правоохранители разыскивают предполагаемого убийцу. Его личность в настоящее время не раскрывается.