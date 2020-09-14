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Сотрудницу ФСБ убили по заказу свекрови и бывшего супруга 

Lenta.ru 1 час назад
Сотрудницу ФСБ убили по заказу свекрови и экс-супруга
Фото: РИА Новости
В Подольске суд вынес приговоры по делу об убийстве 26-летней сотрудницы ФСБ. На скамье подсудимых оказались исполнитель и заказчики — свекровь и бывший муж убитой. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, после развода в феврале 2018 года в семье начались споры, с кем должен остаться общий ребенок экс-супругов. Было решено, что одну неделю девочка будет жить с матерью, а другую — с бабушкой по линии отца. Однако уже через несколько месяцев девочку разлучили с матерью.
Сотрудница ФСБ обратилась в суд. За неделю до оглашения решения на нее напали в подъезде. Неизвестный затащил девушку на общедомовой балкон, где избил ногами и черенком от лопаты. Через две недели пострадавшая скончалась в больнице.
Убийцу задержали, суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима. Мужчина признался, что заказчиком преступления была свекровь погибшей и ее сын. За устранение девушки ему заплатили 150 тысяч рублей.
За организацию убийства бывший супруг сотрудницы спецслужб получил 16 лет колонии строгого режима, а ее свекровь — 15 лет колонии общего режима.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , ФСБ , ФСИН , Московский комсомолец , Подольск
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