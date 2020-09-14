Сотрудницу ФСБ убили по заказу свекрови и экс-супруга

Подольске суд вынес приговоры по делу об убийстве 26-летней сотрудницы ФСБ . На скамье подсудимых оказались исполнитель и заказчики — свекровь и бывший муж убитой. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, после развода в феврале 2018 года в семье начались споры, с кем должен остаться общий ребенок экс-супругов. Было решено, что одну неделю девочка будет жить с матерью, а другую — с бабушкой по линии отца. Однако уже через несколько месяцев девочку разлучили с матерью.

Сотрудница ФСБ обратилась в суд. За неделю до оглашения решения на нее напали в подъезде. Неизвестный затащил девушку на общедомовой балкон, где избил ногами и черенком от лопаты. Через две недели пострадавшая скончалась в больнице.

Убийцу задержали, суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима . Мужчина признался, что заказчиком преступления была свекровь погибшей и ее сын. За устранение девушки ему заплатили 150 тысяч рублей.

За организацию убийства бывший супруг сотрудницы спецслужб получил 16 лет колонии строгого режима, а ее свекровь — 15 лет колонии общего режима.