ВККС рассмотрит дело судьи Добрыниной

"Подлежат рассмотрению 23 сентября 2020 года: рассмотрение представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Добрыниной Юлии Валериевны по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ", — говорится в сообщении.