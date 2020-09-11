Следила за НАТО: в Италии погибла российская модель

Итальянская прокуратура расследует обстоятельства смерти российской модели Галины Федоровой , утонувшей в открытом море недалеко от Сардинии . По предварительной версии силовиков, девушка могла быть замешана в шпионской миссии, так как проводила съемки недалеко от полигона НАТО , где впоследствии и погибла. Кроме того, полицейские также рассматривают версию о том, что модель убил фотограф, сопровождавший ее, — согласно заключению патологоанатомов, на теле девушки были следы насильственной смерти.

Италии погибла 33-летняя российская модель Галина Федорова — по предварительной информации, девушка захлебнулась во время купания в море. Итальянская прокуратура начала расследование обстоятельств ее смерти, сообщило агентство ANSA.

Среди прочих правоохранители отрабатывают версию о том, что погибшая модель могла участвовать в шпионской миссии. Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на источники в итальянской полиции.

По данным СМИ, гибель девушки произошла возле одного из полигонов НАТО. В лодке, на которой она вместе со знакомым фотографом плавала в открытом море в день смерти, были обнаружены беспилотник и фотоаппарат, данные с которых заинтересовали полицию.

«Мы должны убедиться, что это не было прикрытием для шпионской миссии», — заявил источник в полиции The Sun.

Кроме того, патологоанатомы, изучившие тело погибшей, нашли на нем следы насильственного утопления. В качестве главного подозреваемого в ее смерти итальянская полиция рассматривает фотографа по имени Евгений, по приглашению которого она и прибыла в Италию.

Как сообщают СМИ, девушка прилетела на остров Сардиния 4 сентября из Франции и несколько дней работала с фотографом. В выходной день пара решила отдохнуть и арендовала моторную лодку, чтобы выехать в открытое море.

Во время морской прогулки модель и фотограф решили искупаться, поставив лодку на якорь в полутора километрах от берега. Однако, по словам самого Евгения, уже через несколько минут сильное течение отнесло плавательное средство, оставив их одних в открытом море. Мужчину спасатели нашли только через полтора часа, девушку еще позже — к тому моменту она уже лежала в воде лицом вниз.

Полиция также изучает роль алкоголя в случившемся — кровь погибшей была отправлена на токсикологический анализ, поскольку в лодке нашли бутылку из-под шампанского.

Фотограф Евгений находится под подпиской о невыезде. По информации итальянских СМИ, ему грозит обвинение в непредумышленном убийстве. Прокуратура города Кальяри конфисковала у него фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны.

О гибели модели ранее сообщила ее мать в Instagram. «Большая волна, перевернулась лодка, на которой она была, и доченька моя плыла, но захлебнулась морской водой, спасатели увидели слишком поздно и не смогли ее откачать. Она очень любила море, море ее отобрало у меня. Попрощаться с ней я смогу только, если вы мне поможете. Она лежит и ждет меня на острове Сардиния», — написала женщина.

Как сообщили в посольстве РФ в Италии, сейчас мать погибшей уже прибыла в страну. Консульство поставлено итальянской стороной в известность о произошедшем и «оказывает техническую поддержку в решении бюрократических вопросов». Тело девушки планируется кремировать, а прах вывезти на родину.

Ранее в результате стрельбы в одной из московских квартир погибла модель Елизавета Хлюпина и ее родственники. Об этом сообщали в Следственном комитете по Москве.

Трагедия произошла днем 18 июня на улице Приорова. В этот день к девушке в гости пришел ее бывший молодой человек — 22-летний Севастьян Путинцев. Через некоторое время соседи услышали выстрелы.

«В квартире жилого дома, расположенного по улице Приорова в городе Москве, обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребенка с огнестрельными ранениями. Соседи, услышав хлопки, обратились в правоохранительные органы , сообщив, что ранее к женщине в квартиру зашел сожитель», — указывалось в сообщении СК.

По версии следователей, Путинцев приехал к своей бывшей девушке с оружием и расправился с ней, ее матерью и ребенком, который находился в этот момент в квартире в гостях у бабушки. Мотивом преступления стала месть: два месяца назад модель порвала с ним после пяти лет отношений.

Однако Путницев так и не смирился с этим решением и продолжил ее преследовать. Девушка стояла на своем, чем в результате вывела его из себя. Днем ранее он приобрел карабин, из которого впоследствии расстрелял своих жертв. В СК предположили, что изначально Путинцев хотел избавиться от тел после расправы — в машине, на которой он приехал к дому Хлюпиной, были обнаружены топор и лопата.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Расследование продолжается.