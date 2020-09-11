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Бездомный захотел убить Эминема и пробрался в его дом 

Lenta.ru и ещё 4 9 минут назад
Бездомный захотел убить Эминема и пробрался в его дом
Фото: Ritzau Scanpix / Torben Christensen / via REUTERS
В дом рэпера Эминема пробрался злоумышленник. Об этом сообщает Detroit Free Press.
Инцидент произошел еще в апреле, однако подробности инцидента стали известны накануне, когда прошло судебное заседание, в ходе которого офицер полиции дал показания против подозреваемого Мэттью Хьюза (Matthew Hughes).
Рэпер не присутствовал на заседании. Ранее он рассказал полицейским, что проснулся ночью, почувствовав рядом с собой постороннего человека. Обнаружив его, Маршалл Брюс Мэтерс III (настоящее имя исполнителя) поинтересовался, что тот делает в его доме, и услышал, что тот собирается убить артиста. Эминем уговорил нарушителя уйти, провел его через телевизионную зону, игровую комнату и баскетбольную площадку к выходу из дома и передал его охране. По его словам, у Хьюза не было оружия.
Прибывший полицейский обнаружил, что нарушитель дерется с охранником. При этом тот постоянно бормотал слово «друг». Выяснилось, что Хьюз проник в дом, разбив окно.
Сейчас подозреваемый находится под стражей по обвинению во вторжении в жилище первой степени и умышленном уничтожении имущества. Адвокат предложила провести обследование Хьюза, однако он отказался. Тем не менее, настаивает защитник, речь идет о нарушении психики ее клиента.
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Криминал , Происшествия , Шоу-бизнес , Убийство , Эминем
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