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Бездомный пытался убить Эминема 

РИА Новости и ещё 12 46 минут назад
Бездомный пытался убить Эминема
Фото: © AP Photo / Invision/Amy Harris
Злоумышленник, пробравшийся в дом рэпера Эминема, хотел его убить. Об этом сообщает Detroit Free Press со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел еще в апреле, однако подробности покушения стали известны только сейчас, когда офицер полиции пересказал показания рэпера во время судебного заседания.
По его словам, Эминем проснулся и обнаружил, что позади него стоит незнакомый мужчина. На вопрос музыканта, что он делает в его доме, мужчина ответил, что собирается его убить.
Рэпер "сопроводил" нападавшего через весь дом к выходу из здания, однако как он это сделал — не уточняется. Прибывшая на место покушения полиция обнаружила охранника Эминема, который боролся со злоумышленником.
Полицейский сообщил, что бездомный Мэтью Хьюз проник в дом через разбитое кирпичом окно. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюрьмы за вторжение и до пяти лет за умышленное уничтожение имущества.
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Криминал , Происшествия , Шоу-бизнес , Убийство , Эминем
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