Бездомный пытался убить Эминема 

Злоумышленник, пробравшийся в дом рэпера Эминема , хотел его убить. Об этом сообщает Detroit Free Press со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел еще в апреле, однако подробности покушения стали известны только сейчас, когда офицер полиции пересказал показания рэпера во время судебного заседания.

По его словам, Эминем проснулся и обнаружил, что позади него стоит незнакомый мужчина. На вопрос музыканта, что он делает в его доме, мужчина ответил, что собирается его убить.

Рэпер "сопроводил" нападавшего через весь дом к выходу из здания, однако как он это сделал — не уточняется. Прибывшая на место покушения полиция обнаружила охранника Эминема, который боролся со злоумышленником.

Полицейский сообщил, что бездомный Мэтью Хьюз проник в дом через разбитое кирпичом окно. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюрьмы за вторжение и до пяти лет за умышленное уничтожение имущества.