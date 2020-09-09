Россиянка принесла к медцентру тело матери в сумке

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга разбираются в обстоятельствах странного происшествия, которое произошло в Пушкинском районе города. Там женщина принесла к порогу местного центра общей врачебной практики тело своей матери, упакованное в сумку.

50-летняя жительница поселка Ленсоветовский по имени Светлана примерно час пыталась достучаться до работников медицинской организации. Однако время было поздним, и заведение не работало. Тогда необычная посетительница вызвала полицию, сообщают «Невские новости».

Оперативникам ей пришлось объяснить причины смерти 80-летней матери. По её словам, пенсионерка скончалась естественным образом несколькими днями ранее. Однако дочь не стала сообщать в компетентные органы о произошедшем и несколько дней жила с покойной в одной квартире.

Лишь когда тело начало подвергаться естественным природным изменениям, она выбрала наиболее доступный способ самостоятельной транспортировки и отправилась к медикам.

Детали этой истории и причины некоторых поступков женщины пока доподлинно неизвестны, в них разбираются полицейские.