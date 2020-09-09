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Петербурженка принесла к медцентру тело матери в сумке 

News.ru 2 часа назад
Россиянка принесла к медцентру тело матери в сумке
Фото: News.ru
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга разбираются в обстоятельствах странного происшествия, которое произошло в Пушкинском районе города. Там женщина принесла к порогу местного центра общей врачебной практики тело своей матери, упакованное в сумку.
50-летняя жительница поселка Ленсоветовский по имени Светлана примерно час пыталась достучаться до работников медицинской организации. Однако время было поздним, и заведение не работало. Тогда необычная посетительница вызвала полицию, сообщают «Невские новости».
Оперативникам ей пришлось объяснить причины смерти 80-летней матери. По её словам, пенсионерка скончалась естественным образом несколькими днями ранее. Однако дочь не стала сообщать в компетентные органы о произошедшем и несколько дней жила с покойной в одной квартире.
Лишь когда тело начало подвергаться естественным природным изменениям, она выбрала наиболее доступный способ самостоятельной транспортировки и отправилась к медикам.
Детали этой истории и причины некоторых поступков женщины пока доподлинно неизвестны, в них разбираются полицейские.
Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, в доме на Саратовской улице, где жила скончавшаяся недавно певица Валентина Легкоступова, нашли тела двух женщин. Жившая в одной из квартир 58-летняя медсестра умерла за две недели до этого, а её 93-летняя парализованная мать — пару дней спустя, промучившись без еды и воды.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Валентина Легкоступова , Санкт-Петербург
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