Как сидят в России и в мире 

Германии насчитывается примерно 64 тысячи заключенных. Но тюрьмами места лишения свободы немцы не называют. «Зона» выглядит как обнесенный невысоким проволочным забором дом. Камеры здесь называют комнатами, а заключенные могут ходить друг к другу в гости в пределах своей секции и принимать участие в спортивных играх. Преступникам даже разрешена двухчасовая ежедневная прогулка во дворе рядом с «домом». По отзывам «постояльцев», сотрудники исправительного учреждения вежливее и доброжелательнее, чем некоторые продавщицы в немецких сетевых супермаркетах.

США «сидят» более 2 миллионов человек. Причиной такого перенаселения американских тюрем называют чрезмерно строгие законы и долгие сроки наказания. Выхода из тюрьмы здесь приходится ждать десятилетиями. По статистике, каждый десятый американский заключенный является членом той или иной ОПГ.

Осужденные сбиваются в группировки, которые жестко разграничены по цвету кожи. В каждой тюрьме банды владеют «своей» территорией и делят рынок нелегальных товаров и услуг. Порой между ними происходят настоящие войны с ранеными и убитыми.

«В этом дворе прямо сейчас штук тридцать ножей, — рассказывал офицер охраны журналисту Lenta.ru. — Они прячут их в задних проходах».

Страны Латинской Америки «славятся» широким разгулом преступности и наркомафией. Здесь находятся одни из самых переполненных в мире тюрем. В небольших камерах одновременно живут несколько десятков человек.

Сальвадор один из мировых лидеров по числу убийств на душу населения. Всему виной организованные преступные банды.

Быть работником тюрьмы здесь настолько опасно, что тюремные надзиратели скрывают лица и ходят в специальных балаклавах.

Членам преступных банд запрещено пользоваться телефоном и они даже не могут выходить из камеры. В апреле текущего года власти устроили репрессии против заключенных после того, как за выходные в стране были убиты 60 человек. Полицейские раздели арестантов и заставили их сидеть рядами вплотную друг к другу.

Местные власти уверены, что приказы об этих убийствах отдали члены преступных группировок, которые сейчас отбывают срок.

Тюрьмы на Филиппинах также не могут похвастаться комфортом. В одном бараке без всяких условий могут содержаться до тысячи человек. Из-за жутких условий между заключенными постоянно происходят стычки, которые часто заканчиваются убийствами. Арестантов ежедневно кормят бульоном из мясных субпродуктов с капустой, соевыми ростками и рисом, напитков не предусмотрено. На 130 человек приходится один туалет. Температура воздуха в бараках доходит до 50 градусов по Цельсию. Заключенные содержатся вместе с больными ВИЧ и туберкулезом. В таких условиях никто не обращает внимания на такие мелочи, как пищевые отравления.

В России свой срок отбывают около 500 тысяч человек. Арестантов размещают в колониях, режим в которых зависит от тяжести совершенных преступлений. Осужденные проживают в общежитиях, которые они называют «бараками». Спальные комнаты рассчитаны на 20-150 человек, койки расположены в два или три яруса. Установленная законом норма жилой площади — 2 м² на одного человека.

В колониях строгого режима заключенные содержатся в запираемых камерах на 20-50 человек. Приговоренных к пожизненному заключению размещают в камерах по два человека. По желанию и при наличии свободной камеры преступник может отбывать наказание в одиночной камере.

Количество заключённых в одной колонии составляет от 500 до 3000 человек.