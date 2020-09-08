Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюремная надзирательница занялась сексом с насильником и попала под арест 

Lenta.ru 56 минут назад
Работница тюрьмы занялась сексом с насильником
Фото: London Police
Надзирательница мужской тюрьмы Пентонвиль, Лондон, попала под арест после того, как занялась сексом с насильником. Об этом пишет британское издание The Sun.
26-летняя работница тюрьмы, имя которой не раскрывается, вступила в интимную связь на рабочем месте с 27-летним преступником Димеком Амуром. Ее коллега стал свидетелем произошедшего и сообщил в полицию.

«Персонал застукал их прямо во время соития», — утверждает анонимный собеседник издания.

В 2012 году Димека Амура приговорили к шести годам тюремного заключения за изнасилование 29-летней женщины.
Задержанную тюремщицу опросили и отпустили до вынесения приговора. По делу идет расследование.
Ранее сообщалось, что в штате Южная Каролина, США, надзирательницу Кирклендской тюрьмы строгого режима арестовали после того, как узнали, что она забеременела от заключенного. 29-летняя Грешика Джин Браун неоднократно вступала в сексуальную связь с одним из заключенных на протяжении нескольких месяцев.
Видео дня. Ксению Бородину осудили за микрошорты
Последние новости
Доктор Мясников посчитал смерть в ДТП «лучшим исходом» для Ефремова Доктор Мясников посчитал смерть в ДТП «лучшим исходом» для Ефремова Государственный поисковик «Спутник» закрыли Государственный поисковик «Спутник» закрыли Навального вывели из комы Навального вывели из комы
Комментарии 1
Криминал , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ нашла тротил и оружие в тайнике под Волгоградом
ФСБ нашла тротил и оружие в тайнике под Волгоградом
В Японии отменены более 200 авиарейсов
В Японии отменены более 200 авиарейсов
Папа Римский Франциск обратился к людям на фоне пандемии
Папа Римский Франциск обратился к людям на фоне пандемии
Жаркий курорт для заболевших коронавирусом
Жаркий курорт для заболевших коронавирусом