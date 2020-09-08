Работница тюрьмы занялась сексом с насильником

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Надзирательница мужской тюрьмы Пентонвиль, Лондон, попала под арест после того, как занялась сексом с насильником. Об этом пишет британское издание The Sun.

26-летняя работница тюрьмы, имя которой не раскрывается, вступила в интимную связь на рабочем месте с 27-летним преступником Димеком Амуром. Ее коллега стал свидетелем произошедшего и сообщил в полицию.

«Персонал застукал их прямо во время соития», — утверждает анонимный собеседник издания.

В 2012 году Димека Амура приговорили к шести годам тюремного заключения за изнасилование 29-летней женщины.

Задержанную тюремщицу опросили и отпустили до вынесения приговора. По делу идет расследование.

Ранее сообщалось, что в штате Южная Каролина, США, надзирательницу Кирклендской тюрьмы строгого режима арестовали после того, как узнали, что она забеременела от заключенного. 29-летняя Грешика Джин Браун неоднократно вступала в сексуальную связь с одним из заключенных на протяжении нескольких месяцев.