Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Перми сотрудник Росгвардии задержан за секснасилие над мальчиком 

ИА Regnum 34 минуты назад
Росгвардеец изнасиловал ребенка вместо его матери
Фото: ТАСС
В Перми задержан и помещен в ИВС сотрудник Росгвардии. Он подозревается в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении 11-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело, сообщает телеграм-канал «Омбудсмен полиции».
Информресурс опубликовал протокол, согласно содержанию которого 24-летний лейтенант во время отпуска 3 сентября ехал по Перми на автомобиле, остановился у частного дома, чтобы поинтересоваться — где можно купить арбуз. Мужчина зашел за ограду на территорию подворья и увидел женщину. У росгвардейца возник умысел изнасиловать ее. Мужчина затащил хозяйку в дом и начал раздевать. На крики женщины прибежал 11-летний сын. Он сказал мужчине, что выполнит любую просьбу, если насильник отпустит мать. Получив сексуальное удовлетворение лейтенант уехал. На выезде из столицы Пермского края военнослужащего задержали полицейские.
Как сообщает портал 59.RU, в пресс-службе Росгвардии подтвердили факт задержании сотрудника. Командование намерено оказывать всестороннюю помощь следствию в сборе объективной информации по данному случаю. Известно, что задержанный мужчина служит в Росгвардии на Дальнем Востоке.
Видео дня. Ксению Бородину осудили за микрошорты
ИА Regnum: последние новости
Пять человек погибли при стрельбе в Канаде Пять человек погибли при стрельбе в Канаде Дагестанский депутат отделался штрафом за издевательство над хищной птицей Дагестанский депутат отделался штрафом за издевательство над хищной птицей Школьники в Китае пострадали при нападении на них вооружённого мужчины Школьники в Китае пострадали при нападении на них вооружённого мужчины
Комментарии 36
Криминал , Происшествия , Росгвардия , Пермь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
Стал известен итог скандала с выступлением Басты в Ростове
Стал известен итог скандала с выступлением Басты в Ростове
Введены наказания за шум и опоздания к врачу
Введены наказания за шум и опоздания к врачу
Видео
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
01:13
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
Происшествия
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
01:32
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
Происшествия
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
00:52
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
Происшествия
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
00:36
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
01:13
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
Происшествия
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
00:20
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
Происшествия
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
25:24
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
Армия
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
00:49
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
Происшествия
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
01:08
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
Происшествия
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
01:19
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть