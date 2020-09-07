Сын обвиняемого в терроризме генерала СКР скрылся

По данным агентства, об этом стало известно во время очередного заседания в Мосгорсуде от следователя ФСБ , который ведет дело. По его данным, Михаил Музраев-младший находится в ОАЭ . При этом сам арестованный генерал пояснил, что сын от следствия не скрывался, его отсутствие связано со служебной необходимостью — молодой человек работает в юридической компании в ОАЭ.

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ о продлении ареста генералу до 10 декабря 2020 года. Следователь пояснил, что обвиняемый всячески мешает следствию и отказывается от сотрудничества. Расследование объединило десять уголовных дел. Всего к уголовной ответственности привлечены пять человек.

О задержании бывшего главы областного управления СКР Михаила Музраева сообщалось 10 июня 2019 года. Ему вменили статью 205 УК России («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»), по которой была квалифицирована попытка покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, дом которого подожгли неизвестные.

Покушение на Бочарова произошло 16 ноября 2016 года. Злоумышленники перелезли через забор во двор его дома, подожгли здание, а затем скрылись на автомобиле.

6 августа суд после ареста отца суд оштрафовал Михаила Музраева-младшего за неповиновение сотрудникам ФСБ при проведении следственных действий. Против него было возбуждено административное дело.