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Стала известна причина судимости адвоката Ефремова 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Стала известна причина судимости адвоката Ефремова
Фото: Lenta.ru
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев имел судимость по статье 330 УК РФ («Самоуправство»). Об этом стало известно изданию «Комсомольская правда».
Как подчеркивает издание, компетенцию Пашаева поставили под сомнение прямо в ходе судебного заседания по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Отмечается, что условный срок Пашаева в один год истек за четыре дня до аварии Ефремова, что позволило адвокату взяться за дело полностью свободным человеком.
Также оказалось, что причина судимости адвоката в побоях и угрозах. Юрист пытался вернуть деньги некой даме, заплатившей за освобождение из под стражи, закрытие уголовного дела против нее и помощь в побеге за пределы страны. Человек, получивший деньги, свои обязательства не выполнил, и тогда женщина обратилась к Пашаеву с просьбой помочь вернуть средства.
Вместо того, чтобы вернуть деньги, избитый мужчина отправился в полицию. Пашаев частично признал свою вину и возместил материальный вред потерпевшему. Кроме того, он предоставил хорошие характеристики с места жительства и работы, грамоты, награды, указал, что является отцом несовершеннолетнего ребенка, а также активно участвует в общественной жизни. Все эти факты суд учел как смягчающие обстоятельства.
Ранее один из самых известных и опытных адвокатов России Генрих Падва заявил, что вмешательство адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева «ужасно влияет» как на судьбу актера. По его словам, если бы юристы не вмешивались, дело Ефремова давно бы уже рассмотрели в суде и вынесли справедливый приговор.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.
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Комментарии
Криминал , Общество , Происшествия , Громкие уголовные дела , Избиение , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Генрих Падва
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