Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российского депутата оштрафовали за избиение краснокнижного орла трубой 

Lenta.ru и ещё 9 25 минут назад
Российский депутат поймал и избил орла
Фото: РИА Новости
В Дагестане депутата сельсовета поселка Икра оштрафовали за избиение краснокнижного орла трубой. Об этом сообщает Znak со ссылкой на прокуратуру республики.
49-летний мужчина признал вину. Он пояснил, что установил капкан из-за массового исчезновения куриц. После того, как в ловушку попала хищная птица, он решил оглушить ее ударом, чтобы затем выпустить. При этом, чтобы не убить орла, он передал трубу своему сыну.
Курахский районный суд признал обвиняемого виновным в жестоком обращении с животными и незаконной охоте. Его приговорили к штрафу в 120 тысяч рублей. Мужчина оплатил социальную рекламу о недопустимости жестокого обращения с животными.
Последние новости
Россия ввела санкции против Порошенко Россия ввела санкции против Порошенко Белоруссия опубликовала «переговоры Варшавы и Берлина» по делу Навального Белоруссия опубликовала «переговоры Варшавы и Берлина» по делу Навального Месси поставил точку в истории с уходом из «Барселоны» Месси поставил точку в истории с уходом из «Барселоны»
Криминал , Происшествия , Избиение , Республика Дагестан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Меньшиков устроил скандал на похоронах
«Ничего святого не осталось»: Валерия о реакции на свадьбу сына
«Ничего святого не осталось»: Валерия о реакции на свадьбу сына
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
Лежачий и не разговаривает: что происходит с Гафтом
Лежачий и не разговаривает: что происходит с Гафтом
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
00:10
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
01:18
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
01:10
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
05:08
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
00:14
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
В мире Политика
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
01:32
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
Армия
В центре Тбилиси прогремел взрыв
00:27
В центре Тбилиси прогремел взрыв
В мире
Spiegel: в крови Навального нашли следы яда
06:25
Spiegel: в крови Навального нашли следы яда
Происшествия Политика
Звезда «Санта-Барбары» совершил самоубийство
04:09
Звезда «Санта-Барбары» совершил самоубийство
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть