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ФСБ задержала подозреваемых в подготовке массовых убийств 

Авторадио и ещё 51 2 часа назад
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке массовых убийств
Фото: Мир новостей
13 граждан России, которых подозревают в подготовке нападений на учебные заведения и места массового скопления людей в разных регионах страны, задержаны сотрудниками ФСБ. Об этом в пятницу сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы. По данным ФСБ, большая часть задержанных состояла в закрытом интернет-сообществе. Они готовили массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей и холодного оружия. Кроме того, подозреваемые пытались привлечь к этому других интернет-пользователей. У задержанных изъяли личные дневники и средства связи, в которых были инструкции по изготовлению взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения и здания правоохранительных структур. При обыске у россиян также нашли четыре готовых взрывных устройства с поражающими элементами, охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.
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Криминал , ФСБ , Интерфакс
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