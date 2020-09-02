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Мужчина убил жену и выложил фото трупа в семейном чате 

Экспресс газета 2 часа назад
Мужчина убил жену и выложил фото трупа в семейном чате
Фото: depositphotos.com
В восточном Лондоне мужчина убил свою гражданскую жену, приревновав ее к другому мужчине. Гражданин Китая по имени И Син Сун зарезал 35-летнюю Ли Цин Ван, а затем разместил фото ее трупа в семейном чате. Страшный снимок увидели родные убитой: отец, сестра и племянницы.
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Преступление произошло в Лейтоне, где мужчина и женщина вместе снимали жилье. И Син Сун утверждал, что его возлюбленная тайно встречалась с другим. Эти подозрения «заставили его» напиться и расправиться с женщиной.
После того, как фото тела появилось в семейном чате, родные женщины, находящиеся в Китае, забили тревогу. Они вызвали полицию в дом пары. Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что Сун лежит рядом с телом Ли Цин Ван, завернутым в одеяло.
Как пишет The Sun, у Ван остались двое детей: 12-летняя дочь и сын-студент.
Во вторник 1 сентября Сун признал себя виновным в убийстве подруги и был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком в 19 лет. На суде отмечалось, что мужчина работал плотником и разнорабочим, страдал депрессией и «изо всех сил пытался найти постоянную работу».
Ранее жесткое преступление расследовали в Санкт-Петербурге, пишет «Царьград». В конце июля на проспекте Художников обнаружили обезображенное женское тело. По данным следствия, жертва умерла от рук 28-супруга: в результате ссоры мужчина убил жену, расчленил тело, а останки выбросил и частично спрятал.
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Комментарии 1
Криминал , Происшествия , Ван Цин , Царьград ТВ , Китай
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