Мужчина убил жену и выложил фото трупа в семейном чате 

В восточном Лондоне мужчина убил свою гражданскую жену, приревновав ее к другому мужчине. Гражданин Китая по имени И Син Сун зарезал 35-летнюю Ли Цин Ван , а затем разместил фото ее трупа в семейном чате. Страшный снимок увидели родные убитой: отец, сестра и племянницы.

Преступление произошло в Лейтоне, где мужчина и женщина вместе снимали жилье. И Син Сун утверждал, что его возлюбленная тайно встречалась с другим. Эти подозрения «заставили его» напиться и расправиться с женщиной.

После того, как фото тела появилось в семейном чате, родные женщины, находящиеся в Китае, забили тревогу. Они вызвали полицию в дом пары. Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что Сун лежит рядом с телом Ли Цин Ван, завернутым в одеяло.

Как пишет The Sun, у Ван остались двое детей: 12-летняя дочь и сын-студент.

Во вторник 1 сентября Сун признал себя виновным в убийстве подруги и был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком в 19 лет. На суде отмечалось, что мужчина работал плотником и разнорабочим, страдал депрессией и «изо всех сил пытался найти постоянную работу».

Ранее жесткое преступление расследовали в Санкт-Петербурге, пишет «Царьград». В конце июля на проспекте Художников обнаружили обезображенное женское тело. По данным следствия, жертва умерла от рук 28-супруга: в результате ссоры мужчина убил жену, расчленил тело, а останки выбросил и частично спрятал.