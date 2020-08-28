В США задержали еще одного россиянина

Гражданина России Александра Спицына задержали по прибытии в США на этой неделе, его обвиняют в мошенничестве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Спицын, а также его предполагаемые сообщники Игорь Жирнов и Григорий Баскаков обвиняются в создании преступной схемы с наймом американцев на фиктивную работу.

Отмечается, что ФБР обнаружило и арестовало ряд счетов в банках США на имя Спицына — через них, согласно версии правоохранительных органов, были отмыты не менее $700 тыс.

Из документов суда следует, что Cпицын был задержан после того, как прибыл 21 августа в США из-за границы. Баскаков был арестован в августе после того, как получил в мае 8 посылок с деньгами от агента ФБР, который изображал жертву мошенников. На Жирнова был выдан ордер на арест, но был ли он арестован, из документов суда неясно.