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В США задержали россиянина по обвинению в мошенничестве 

RT на русском и ещё 3 31 минуту назад
В США задержали еще одного россиянина
Фото: © REUTERS/Stephanie Keith
Гражданина России Александра Спицына задержали по прибытии в США на этой неделе, его обвиняют в мошенничестве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документы суда.
Спицын, а также его предполагаемые сообщники Игорь Жирнов и Григорий Баскаков обвиняются в создании преступной схемы с наймом американцев на фиктивную работу.
Отмечается, что ФБР обнаружило и арестовало ряд счетов в банках США на имя Спицына — через них, согласно версии правоохранительных органов, были отмыты не менее $700 тыс.
Из документов суда следует, что Cпицын был задержан после того, как прибыл 21 августа в США из-за границы. Баскаков был арестован в августе после того, как получил в мае 8 посылок с деньгами от агента ФБР, который изображал жертву мошенников. На Жирнова был выдан ордер на арест, но был ли он арестован, из документов суда неясно.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров в марте направлял госсекретарю США Майку Помпео устное послание, в котором официально призвал Вашингтон освободить российских граждан, находящихся в американских тюрьмах.
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Комментарии 9
Криминал , Происшествия , США , Сергей Лавров , МИД , ФБР , РИА Новости
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