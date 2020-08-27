Родственники изнасиловали россиянина трубой и убили

Жительница города Верхняя Пышма Свердловской области жестоко расправилась с родственником бывшего мужа. Женщина и ее сожитель отправили трехлетнюю дочь и ребенка друзей к тете и дяде. Когда же свердловчанка приехала забирать детей, девочка рассказала, что дядя домогался ее. Разгневанная женщина позвала друзей на разборку — те избили мужчину до смерти и изнасиловали. На экспертизе же выяснилось, что никаких противоправных действий он не совершал.

В городе Верхняя Пышма Свердловской области задержали местную жительницу и двух ее друзей — их подозревают в жестокой расправе над родственником бывшего мужа женщины. Об этом сообщили в областном Следственном комитете РФ.

Как рассказал экс-супруг подозреваемой порталу kp.ru, 23 августа Анастасия и ее сожитель Андрей (имена изменены, — «Газета.Ru») пригласили в гости друзей. Ребенка же Анастасии от первого брака, трехлетнюю девочку, решили отправить к тете — сестре бывшего мужа. С ней поехала и 10-летняя дочь одного из гостей.

За детьми приехала не сама родственница, а ее гражданский муж Иван. На следующий день Анастасия отправилась забирать девочек. При встрече дочь сразу же заявила, что дядя «ее трогал». Мать в гневе позвонила сожителю, чтобы тот подъехал на разборки. Он же прихватил с собой и всех остальных гостей.

«Получается, что они впятером против тети и ее сожителя были. Они оторвали металлическую трубу, проломили череп, а потом изнасиловали его. Тетю тоже избили. Мол, она на защиту педофила встала»,

— сообщил бывший муж Анастасии. От полученных травм мужчина скончался на месте, подозреваемые скрылись с места преступления, а жена погибшего вызвала полицию.

Вечером того же дня Анастасию, Андрея и еще одного подельника задержали. Еще двое соучастников пустились в бега — их до сих пор не нашли. Задержанным же предъявили обвинения по статье «Убийство, с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору». Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Следователи СК обратились в суд с ходатайством о заключении подозреваемых под стражу.

Экспертиза показала, что насильственных действий в отношении девочек совершено не было. «Я сразу понял, что здесь что-то не так. Не может в три года ребенок сам придумать, что его „трогали“. Я уверен, что вторая девочка подговорила мою дочь на такое. Это же дети, не отдавали себе отчет», — отметил бывший муж Анастасии.

У погибшего мужчины осталась взрослая дочь и внуки. Его сожительница до сих пор боится возвращаться в дом, где произошло убийство. «Пока остальных двух подонков не схватят, ей лучше побыть в безопасном месте, — добавил экс-супруг обвиняемой. — Думаю, Насте точно дадут лет 20 колонии, а вот остальным — не знаю».

Мужчина рассказал, что в браке с Анастасией он пробыл чуть больше трех с половиной лет, но в последнее время редко общался с ней. «Знал лишь, что у нее появился новый ухажер, а сама она нигде не работает», — заключил собеседник kp.ru.

Между тем ранее, в феврале 2020 года, в Уфе 34-летнего Владимира Санкина задержали по подозрению в том, что он до смерти избил 53-летнего Владимира Зайцева , решив, что тот педофил, намеревавшийся изнасиловать ребенка.

Как сообщал региональный портал Ufa1.Ru, это произошло 30 января 2020 года. В тот день Санкин возвращался днем домой, когда на остановке к нему подбежал 10-летний мальчик — он плакал и просил о помощи. Ребенок заявил, что его приятеля хотят изнасиловать. Как рассказал знакомый подозреваемого порталу kp.ru, мальчик сказал, что они с другом играли на улице в снежки, промокли и забежали в подъезд погреться у батареи.

Там к ним подошел незнакомый мужчина и спросил, что они делают в подъезде, после чего пригласил ребят к себе домой выпить чаю с конфетами, а также пообещал показать «кое-что интересное».

«Мальчики согласились, но как только они зашли в квартиру, мужик приказал им раздеваться и начал доставать из штанов свои гениталии. Ребята испугались и хотели убежать, но незнакомец стал угрожать им топором, если они не будут делать то, что им скажут.

Одному мальчику удалось вырваться и убежать на улицу, где он встретил Владимира и попросил о помощи», — делился друг обвиняемого Роман.

По его словам, Санкин побежал в квартиру, на которую указал мальчик. Дверь ему открыл мужчина, при этом в коридоре плакал ребенок. Разозлившись, уфимец вытащил хозяина жилища на улицу и попытался выяснить, что происходит, однако тот начал оскорблять мужчину.

«Мой друг сильно его ударил, и по ходу тот упал и ударился головой. Владимир сразу же вызвал «скорую» и полицию. Мужика отвезли в больницу, где тот скончался. Моего друга доставили в отделение, и сейчас ему предъявили обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Адвокат сразу сказал, что обвинение серьезное, и даже условным сроком тут не отделаться. Хотя даже сестра того мужика сразу сказала, что к Владимиру никаких претензий не имеет», — заявлял приятель.

Ранее адвокат обвиняемого Искандар Кабиров в разговоре с порталом NewsBash.Ru, говорил, что будет делать все, чтобы помочь Санкину. «По сути, он предотвратил совершение тяжкого преступления в отношении несовершеннолетних. Наша позиция будет в том, чтобы избрали меру пресечения, не связанную с заключением под стражу — это может быть домашний арест», —сообщал Кабиров. И действительно, на суде по мере пресечения, прошедшем 3 февраля, Санкина отправили отбывать арест на время ведения следствия домой.