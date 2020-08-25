Вожатый в крымском лагере изнасиловал детей

Вожатый одного из детских лагерей в Крыму подозревается в изнасиловании девятилетних девочек. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, о происходящем в лагере стало известно случайно. Один из мальчиков пожаловался родителям на то, что 47-летний вожатый вымогает у него деньги. Директор лагеря пригласил сотрудника к себе для разговора, чтобы разобраться в ситуации. Однако тот сбежал.

После того, как беглеца поймали и сдали полиции, выяснилось, что денег он не вымогал, однако может быть причастен к более серьезному преступлению.

«В полицию поступило обращение о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трёх малолетних девочек, 2011 года рождения, находящихся в лагере в Крыму», — пояснил источник издания.

Он отметил, что проводятся следственные действия и правоохранители подозревают, что жертв может быть больше. При этом выяснилось, что вожатый был ранее судим, и предстоит выяснить, как такой человек смог получить работу в детском лагере.

«Рамблер» писал, что ранее в Туве девятиклассник был заподозрен в том, что организовал групповое изнасилование ученицы седьмого класса, которая отказалась с ним встречаться, снял происходящее на видео и шантажировал девушку.