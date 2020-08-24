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Адвокат заявила, что потерпевшие по делу сестер Хачатурян заразились коронавирусом 

ТАСС и ещё 3 47 минут назад
Адвокат заявила, что потерпевшие по делу сестер Хачатурян заразились коронавирусом
Фото: Lenta.ru
Вся семья Михаила Хачатуряна, которая признана потерпевшей стороной в рамках уголовного дела о его убийстве дочерьми, заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС заявила представитель потерпевших Юлия Нитченко.

"Мама Михаила, его четыре сестры, а также муж одной из сестер — все они, предположительно, заболели ковидом. Точно одно: вся семья в настоящее время находится на карантине", — рассказала защитник.

По ее словам, подтвержден вирус пока только у одной из сестер Михаила — Нелли, а "признаки заболевания у всех выражены по-разному".

"Одна сестра, которая на суд не ходила, доставлена в больницу", — отметила адвокат.

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Криминал , Происшествия , Михаил Хачатурян , ИТАР-ТАСС
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