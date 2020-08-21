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Житель Башкирии убил киллера, подосланного любовником жены 

Экспресс газета и ещё 2 1 час назад
Россиянин убил киллера, подосланного любовником жены
Фото: РИА Новости
Жителя Башкирии задержали за убийство, которое тот совершил в целях самозащиты. Мужчина расправился с киллером, которого нанял любовник его жены.
Как сообщает «360», заказчик ранее встречался с замужней женщиной. Однако дама, в конце концов, предложила ему расстаться. Отвергнутый любовник решил отомстить обидчице через ее мужа. Сперва законного супруга избили по его заказу, а позже — бывший любовник нанял киллеров для расправы с ним.
Уточняется, что за услуги наемных убийц было заплачено 30 000 рублей. Экс-любовник пригрозил женщине, что ее благоверный будет убит на глазах у детей.
Однако преступление обернулось против исполнителей: «заказанный» мужчина вышел навстречу бандитам в подъезд и убил одного из них. Сейчас россиянин находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. УК РФ — «Убийство».
Ранее «Экспресс газета» писала о двух детях, погибших в оставленной на жаре машине.
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Криминал , Происшествия , Башкортостан
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