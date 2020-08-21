Россиянин убил киллера, подосланного любовником жены

Жителя Башкирии задержали за убийство, которое тот совершил в целях самозащиты. Мужчина расправился с киллером, которого нанял любовник его жены.

Как сообщает «360», заказчик ранее встречался с замужней женщиной. Однако дама, в конце концов, предложила ему расстаться. Отвергнутый любовник решил отомстить обидчице через ее мужа. Сперва законного супруга избили по его заказу, а позже — бывший любовник нанял киллеров для расправы с ним.

Уточняется, что за услуги наемных убийц было заплачено 30 000 рублей. Экс-любовник пригрозил женщине, что ее благоверный будет убит на глазах у детей.

Однако преступление обернулось против исполнителей: «заказанный» мужчина вышел навстречу бандитам в подъезд и убил одного из них. Сейчас россиянин находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. УК РФ — «Убийство».

Ранее «Экспресс газета» писала о двух детях, погибших в оставленной на жаре машине.