Просил убить и расчленить: страшная ночь россиянки

Екатеринбурге местный житель, угрожая ножом, потребовал от прохожей отвести его к ней домой — там он удерживал заложницу всю ночь. Потерпевшей удалось наладить контакт с захватчиком. Утром он понял, что не сможет избежать наказания, и попросил свою пленницу убить его и отвезти в сумке в лес. В итоге девушка предложила вызвать полицию, чтобы те застрелили мужчину — он согласился. Однако злоумышленника так и не убили — он задержан и передан следователям.

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали мужчину, который, угрожая убийством, всю ночь удерживал девушку в ее же квартире. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

Поздно вечером 18 августа Ирина (имя изменено по просьбе героини, — «Газета.Ru») возвращалась домой с курсов. «Темно, фонарей нет. Единственное освещенное место — площадка у подъезда», — рассказала она порталу e1.ru. Девушка остановилась, чтобы найти в сумке ключи. Внезапно к ней сзади подбежал мужчина, приставил нож к горлу и потребовал сохранять молчание.

«Я испугалась, окна уже темные, никого нет на улице. Я так поняла на тот момент, что все жители дома спят. И поднимать какую-то панику не стоило, да и не поднимешь с ножом у горла. Да и спят все. Поэтому я постаралась успокоиться, собраться», — отметила Ирина.

Нападавший спросил, есть ли у нее кто дома. Сначала девушка решила соврать, но потом передумала.

«Он мог просто горло перерезать или сказать «Поднимайся наверх» и там увидеть, что никого нет. Как он поведет себя, если узнает, что я солгала? Поэтому сказала правду», — сообщила Ирина.

Вместе они поднялись в квартиру. По словам девушки, задержанный сразу забрал ее телефон и попросил закрыть дверь.

«Никаких требований он не выдвигал. Но я знала, что проявлять агрессию к более-менее знакомому человеку намного сложнее, чем к незнакомому», — подчеркнула Ирина.

Она решила вести себя дружелюбно — заварила чай, рассказала, что недавно окончила университет и сейчас работает. Мужчина же про себя ничего не сообщил.

«Говорил только, что жизнь не удалась», — сказала девушка.

Захватчик добавил, что встречал много плохих людей, не видит смысла жить и хочет отомстить.

«Сказал, что идет с какого-то дела и ему нужно где-то пересидеть ночь», — уточнила Ирина.

До четырех утра девушка пыталась отвлекать преступника разговорами. Потом же он сам спросил ее, не хочет ли она спать.

«Я сказала, что хочу, и постелила кровать — и ему, и себе», — сообщила потерпевшая.

Тогда же она заметила, что у мужчины с собой оказался не только нож, но еще и пистолет. Также, по словам Ирины, у него с собой была жидкость для розжига. «А у меня дома газовая плита», — пояснила девушка.

«Когда мы легли спать, у меня было несколько вариантов: выбить москитную сетку и выпрыгнуть, но я подумала, что либо мои телодвижения его разбудят, либо, когда полиция приедет, он может просто взорвать квартиру, раз газовая плита и розжиг», — поделилась пострадавшая с e1.ru.

Кроме того, захватчик забрал у Ирины ключи — выкрасть их девушка побоялась. Она решила, что единственным правильным выходом будет остаться в квартире. «Только тогда я могла бы хоть что-то контролировать», — обратила внимание заложница.

Она сообщила, что в шесть утра мужчина сам собрался уходить, но в последний момент передумал — он понял, что не может уйти, так как девушка сразу сдаст его полиции. Тогда он предложил Ирине выйти из квартиры и заявил, что взорвет себя в ней.

«Я сказала, что этот вариант не подходит. Тогда он дал мне нож, сказал, чтобы я его убила, а потом вывезла его в сумке за город. Это тоже был не вариант, так нельзя. Он сказал, что не знает, что делать», — рассказала девушка.

Тогда Ирина предложила вызвать полицию — если мужчина окажет сопротивление, правоохранители могут застрелить его. Захватчик согласился.

«Правда, он попросил сказать, что меня избил пьяный муж, и не говорить про оружие. Но когда я позвонила, я нарушила наше соглашение и сказала, что он вооружен ножом», — отметила Ирина.

Когда приехали правоохранители, мужчина вновь приставил к горлу потерпевшей нож.

«Полицейские увидели на пороге перепуганную женщину. За ее спиной стоял человек, приставивший к шее хозяйки кухонный нож. Во второй руке мужчина держал зажигалку, в прихожей ощущался сильный запах горючей жидкости», — рассказали в пресс-службе МВД.

Там уточнили, что старший наряда лейтенант полиции Руслан Шабалдин решил вступить со злоумышленником в переговоры, чтобы выиграть время и попытаться отговорить от применения насилия.

«В течение получаса правоохранители продолжали разговаривать со злоумышленником. В итоге сотрудник убедил мужчину отпустить женщину. Взамен полицейский предложил в качестве заложника самого себя, гражданин немного отвел нож от шеи жертвы. Руслану Шабалдину хватило доли секунды, чтобы перехватить руку с орудием преступления. Тут же подключился его напарник — старший сержант полиции Владислав Претц, вместе они обезоружили и зафиксировали сопротивляющегося мужчину, применив к нему наручники», — добавили в ведомстве.