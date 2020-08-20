На Камчатке задержан браконьер с икрой на 6 млн рублей 

Группа сотрудников Росрыболовства и общественных инспекторов задержала на реке Удова в Соболевском районе Камчатского края мужчину с 219,6 кг лососевой икры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на северо-восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Икра-сырец лососевых видов рыб была обнаружена в прицепе квадроцикла, рассказали в управлении.

Нанесенный ущерб от незаконного промысла превысил 6 млн руб.

По факту случившегося было возбуждено административное дело по статье "Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира". Данная статья предусматривает лишение права вести охоту на срок от одного года до двух лет, а также административный штраф для должностных лиц в размере от 25 до 40 тыс. руб. Не исключена также вероятность возбуждения уголовного дела.