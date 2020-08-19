Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Сестра прибралась в комнате пропавшего пять лет назад брата и нашла труп 

Lenta.ru 27 минут назад
Сестра прибралась в комнате пропавшего брата и нашла труп
Фото: メ〜テレニュース / YouTube
Об этом сообщает информационный портал SoraNews24.
Сумио Суэнага, которому на тот момент было 66 лет, пропал в 2015 году. Его братья и сестры не обращались в полицию до 2016 года, надеясь, что он вернется. Несмотря на последующие поиски, Суэнага так и не удалось разыскать.
Все эти годы комната пропавшего японца пустовала. На прошлой неделе его младшая сестра, которой сейчас 69 лет, решила расчистить ее и переехать туда. Она только приступила к уборке, как обнаружила человеческий скелет. Прибывшая на место полиция подтвердила, что это кости человека.
Останки отправили на экспертизу. Следователи предполагают, что они принадлежат Суэнаге. По делу идет расследование.
Ранее сообщалось, что в заброшенном доме в индонезийской деревне в административном регентстве Бандунг обнаружили сидящий на диване человеческий скелет. На теле умершего сохранился только синий плащ.
Последние новости
Власти белорусского города согласились выполнить требования протестующих Власти белорусского города согласились выполнить требования протестующих В Минск прибыл российский спецсамолет В Минск прибыл российский спецсамолет Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
Криминал , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
Видео
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного
02:13
Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного
В мире
Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум
00:59
Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум
В мире
Армия довела россиянина до полусмерти
01:29
Армия довела россиянина до полусмерти
Происшествия
Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко
00:20
Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение