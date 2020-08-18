Россиянка пыталась сжечь дочь с любовником в бане

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По данным издания, 35-летняя жительница деревни Новая закрутила роман с 23-летним кладовщиком, когда ее муж уехал на заработки.

Мать была категорически против романа дочери и решила положить ему конец, когда влюбленные уединились в бане. 62-летняя пенсионерка заблокирована дверь, облила баню бензином и подожгла, рассказал источник в правоохранительных органах.

Пытаясь выбраться из бани, дочь порезала руку, к счастью, иных трав она и ее возлюбленный не получили. Пожар в итоге потушил сосед, который быстро прибежал на помощь.

Пенсионерка задержана, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом», отмечает издание.

«Рамблер» писал, что ранее в Москве ревнивый мужчина облил бензином и поджог свою бывшую девушку.