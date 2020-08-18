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Белоруссия в огне. Главное

Сжечь заживо: мать приготовила для дочери страшную смерть 

Алиса Селезнёва 32 минуты назад
Россиянка пыталась сжечь дочь с любовником в бане
Фото: ТАСС
Жительница Рязанской области, недовольная интрижкой дочери, попыталась сжечь ее вместе с любовником в бане. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Life.
По данным издания, 35-летняя жительница деревни Новая закрутила роман с 23-летним кладовщиком, когда ее муж уехал на заработки.
Мать была категорически против романа дочери и решила положить ему конец, когда влюбленные уединились в бане. 62-летняя пенсионерка заблокирована дверь, облила баню бензином и подожгла, рассказал источник в правоохранительных органах.
Пытаясь выбраться из бани, дочь порезала руку, к счастью, иных трав она и ее возлюбленный не получили. Пожар в итоге потушил сосед, который быстро прибежал на помощь.
Пенсионерка задержана, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом», отмечает издание.
«Рамблер» писал, что ранее в Москве ревнивый мужчина облил бензином и поджог свою бывшую девушку.
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Криминал , Происшествия , МВД , Рязанская Область
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