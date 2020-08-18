Россиянин жестоко поплатился за просьбу о сексе

Как стало известно следствию, в минувшую субботу подозреваемая находилась в нежилой постройке на территории своего садового участка. Там она с двумя знакомыми расписала алкогольные напитки.

Когда один из мужчин вышел на улицу, второй начал приставать к 43-летней женщине. На ее просьбы прекратить знакомый никак не отреагировал. Затем подозреваемая ударила мужчину ножом в область сердца. Тот от полученной травмы скончался на месте до приезда скорой помощи, которую вместе с полицией подозреваемая вызвала сама.

Женщина находится под стражей, расследование продолжается.