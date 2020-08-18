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В Новосибирской области женщина убила знакомого из-за домогательств 

runews24.ru и ещё 1 59 минут назад
Россиянин жестоко поплатился за просьбу о сексе
Фото: РИА Новости
Пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении местной жительницы по подозрению в совершении убийства.
Как стало известно следствию, в минувшую субботу подозреваемая находилась в нежилой постройке на территории своего садового участка. Там она с двумя знакомыми расписала алкогольные напитки.
Когда один из мужчин вышел на улицу, второй начал приставать к 43-летней женщине. На ее просьбы прекратить знакомый никак не отреагировал. Затем подозреваемая ударила мужчину ножом в область сердца. Тот от полученной травмы скончался на месте до приезда скорой помощи, которую вместе с полицией подозреваемая вызвала сама.
Женщина находится под стражей, расследование продолжается.
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Криминал , Происшествия , СКР , Новосибирская Область
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