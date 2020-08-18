Конфликт автолюбителей в соцсети перерос в убийство 

Житель Омска выстрелил в сотрудника станции техобслуживания (СТО) из-за конфликта, который произошёл в соцсети "ВКонтакте", сообщили в прокуратуре Омской области.

Как пояснили РИА Новости в ведомстве, начало выяснению отношений положил комментарий под видеозаписью о нарушении автомобилистом правил дорожного движения в одной из групп автолюбителей в "ВКонтакте".

"Двенадцатого августа фигурант…оставил комментарий в социальной сети под видеозаписью… В ответ на данный комментарий ему поступило оскорбительное сообщение от незнакомого человека, после чего между ними возник конфликт, в результате которого они договорились встретиться лично и выяснить отношения", — отметили в прокуратуре.

В полиции добавили, что спустя три дня фигурант приехал с приятелем на СТО — адрес ему сообщил сам потерпевший. В ходе потасовки автор первого комментария в соцсети достал из машины пневматическую винтовку калибра 4,5 мм и один раз выстрелил оппоненту в грудь, затем уехал. Раненый вышел из СТО вслед за мужчинами, бросил вдогонку гаечный ключ, после чего вернулся на станцию, где скончался до приезда скорой. Через полтора часа подозреваемого задержали, в салоне автомобиля нашли винтовку.

"Подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что в ходе переписки в соцсети убитый угрожал ему и его семье, что и разозлило его", — рассказали в УМВД по Омской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Стрелявшего, ранее не судимого, заключили под стражу.