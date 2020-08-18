Топором и веслом: россиянин зверски расправился с женой

В Красноярском крае в Международный женский день местный житель нанес супруге травмы, из-за чего она скончалась.

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Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 марта в городе Канске Красноярского края. 64-летний мужчина распивал алкоголь вместе со своей 63-летней супругой. В браке они прожили 43 года, однако в эту ночь незначительный повод стал причиной конфликта.

В какой-то момент мужчина несколько раз ударил жену топорищем. После этого она смогла выйти из дома на улицу, однако злоумышленник направился за ней и нанес еще несколько ударов деревянным веслом. Завершив избиение, мужчина отправился спать, а через несколько часов обнаружил свою супругу мертвой.