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Белоруссия в огне. Главное

Сибиряк на 8 марта до смерти избил жену топором и веслом

Vse42.ru
41 минуту назад
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В Красноярском крае в Международный женский день местный житель нанес супруге травмы, из-за чего она скончалась.
Топором и веслом: россиянин зверски расправился с женой
Фото: ТАССТАСС
Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 марта в городе Канске Красноярского края. 64-летний мужчина распивал алкоголь вместе со своей 63-летней супругой. В браке они прожили 43 года, однако в эту ночь незначительный повод стал причиной конфликта.
В какой-то момент мужчина несколько раз ударил жену топорищем. После этого она смогла выйти из дома на улицу, однако злоумышленник направился за ней и нанес еще несколько ударов деревянным веслом. Завершив избиение, мужчина отправился спать, а через несколько часов обнаружил свою супругу мертвой.
В отношении вдовца было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В настоящее время материалы дела переданы в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, передает Newslab.ru.
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Криминал,Происшествия,Красноярский Край,Канск,
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