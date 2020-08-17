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Неизвестный обстрелял теплоход в центре Москвы 

ТАСС 54 минуты назад
Мужчина обстрелял теплоход в центре Москвы
Фото: РИА Новости
Неизвестный накануне открыл стрельбу по теплоходу в центре Москвы, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"В воскресенье днем в районе Патриаршего моста неизвестный открыл огонь по теплоходу, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Столичная полиция проводит проверку по факту стрельбы.

"Поступило сообщение, что при совершении речной прогулки в 14:51 на теплоходе, который шел по Москве-реке в районе Патриаршего моста, с левого борта раздались хлопки. Обнаружено разбитое стекло иллюминатора каюты механика. По данному факту проводится проверка", — сообщили в полиции.

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Криминал , Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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