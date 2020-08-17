Мужчина обстрелял теплоход в центре Москвы

"Поступило сообщение, что при совершении речной прогулки в 14:51 на теплоходе, который шел по Москве-реке в районе Патриаршего моста, с левого борта раздались хлопки. Обнаружено разбитое стекло иллюминатора каюты механика. По данному факту проводится проверка", — сообщили в полиции.