Мужчина обстрелял теплоход в центре Москвы

Неизвестный накануне открыл стрельбу по теплоходу в центре Москвы, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
"В воскресенье днем в районе Патриаршего моста неизвестный открыл огонь по теплоходу, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Столичная полиция проводит проверку по факту стрельбы.
"Поступило сообщение, что при совершении речной прогулки в 14:51 на теплоходе, который шел по Москве-реке в районе Патриаршего моста, с левого борта раздались хлопки. Обнаружено разбитое стекло иллюминатора каюты механика. По данному факту проводится проверка", — сообщили в полиции.