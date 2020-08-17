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Российского экс-полковника обвинили в хищении миллионов рублей у «Воентелекома» 

Lenta.ru 1 час назад
Российского экс-полковника обвинили в хищении миллионов
Фото: РИА Новости
Преображенский районный суд Москвы начал рассматривать уголовное дело полковника в отставке Сергея Лучанинова, предполагаемого организатора аферы с хищением 212 миллионов рублей у военного оператора связи «Воентелеком». Об этом в понедельник, 17 августа, сообщает «Коммерсантъ».
Главное военное следственное управление Следственного комитета России обвиняет его в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2005–2007 годах отставной армейский полковник Дмитрий Фунтов создал и возглавил Центр анализа электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (ЦАЭС) при «Воентелекоме», а Лучанинов стал его заместителем.
ЦАЭС, как посредник, принимал заказы на исследование электромагнитной совместимости военных и гражданских радиоэлектронных средств. Нужно было не допускать пересечения в эфире засекреченных военных средств связи с гражданскими. За два года работы Лучанов и Фунтов получили 212 миллионов рублей, однако в ходе проверки выяснилось, что центр, в который экс-полковники якобы отправляли заказы на исследование, не имел специалистов, которые проводят такие расчеты, и не выполнял никакой работы.
Следствие считает, что исследование проводили сами руководители центра — во время службы они работали в этой сфере, а после отставки поддерживали контакты с бывшими коллегами и консультировались с ними.
В 2011 году расследование этого дела было завершено, суд приговорил к лишению свободы трех участников махинации, однако Лучанову и Фунтову удалось скрыться за границей. В 2018 году Фунтов перед началом процедуры экстрадиции покончил жизнь самоубийством.
Сергея Лучанинова нашли в январе 2020 года в Крыму. Суд санкционировал его арест, обвиняемого этапировали в Москву.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Воентелеком , СКР , Москва
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