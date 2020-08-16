Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Россиянин жестоко убил жену и спрятал ее под ковром 

Майк Габриелян и ещё 1 33 минуты назад
Россиянин жестоко убил жену и спрятал ее под ковром
Фото: Родной город
В Волгоградской области расследуют дело о возможном убийстве женщины сожителем-рецидивистом. Родные говорят, что нашли обезображенное тело под ковром, сообщает издание «Родной город».
Любовь перестала выходить на связь с дочерью и сестрой с середины июля. Ей звонили знакомые, но трубку никто не брал. Потом родне удалось попасть в квартиру.

«Когда мы увидели, что там… просто онемели. На полу лежало тело моей сестры, накрытое ковром. У нее были порезаны руки, на теле — многочисленные следы от ушибов. Да что там говорить, на ней просто живого места не было. От жары труп уже начал разлагаться», — рассказала Виктория, сестра погибшей.

Свидетель — мужчина, выпивавший с Любовью и ее сожителем — рассказал, что видел, как в порыве гнева гражданский муж поднял руку на Любу и разбил о ее голову бутылку. Женщина случайно пролила лимонад за столом. Очевидец добавил, что затем она ушла спать, а мужчины продолжили застолье.
На следующий день этот человек снова приходил в квартиру Любови, но ее не видел — супруг сказал, что она спит.
Сестра рассказала, что сожитель погибшей ранее сидел за изнасилование и избиение.

«Каждый день он ее бил, как мне говорила Люба, после совместного распития спиртного. Виталий отбыл наказание в течение года, а когда освободился, сестра его снова приняла, как ни в чем не бывало пустила в квартиру. Говорила, жить без него не может…», — заявила Виктория.

Она также поведала, что ранее забрала ребенка у беспутной сестры и воспитывала его сама.
Теперь правоохранителям предстоит выяснить, причастен ли гражданский супруг Любови к ее смерти. Уголовное дело возбуждено, но эксперты установили, что побои не были причиной смерти женщины. Назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза.
Ранее «Рамблер» сообщал, что нижегородский рецидивист хотел отпилить голову своей знакомой.
Комментарии 3
Криминал , Происшествия , Волгоградская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Видео
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
02:21
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
00:40
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
00:29
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
00:48
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
01:32
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
00:29
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
00:45
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
В мире
Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой
02:36
Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой
Шоу-бизнес
«Лукашенко в автозак!» Что происходит в Минске
00:22
«Лукашенко в автозак!» Что происходит в Минске
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение