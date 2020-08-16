Россиянин жестоко убил жену и спрятал ее под ковром 

Любовь перестала выходить на связь с дочерью и сестрой с середины июля. Ей звонили знакомые, но трубку никто не брал. Потом родне удалось попасть в квартиру.

«Когда мы увидели, что там… просто онемели. На полу лежало тело моей сестры, накрытое ковром. У нее были порезаны руки, на теле — многочисленные следы от ушибов. Да что там говорить, на ней просто живого места не было. От жары труп уже начал разлагаться», — рассказала Виктория, сестра погибшей.

Свидетель — мужчина, выпивавший с Любовью и ее сожителем — рассказал, что видел, как в порыве гнева гражданский муж поднял руку на Любу и разбил о ее голову бутылку. Женщина случайно пролила лимонад за столом. Очевидец добавил, что затем она ушла спать, а мужчины продолжили застолье.

На следующий день этот человек снова приходил в квартиру Любови, но ее не видел — супруг сказал, что она спит.

Сестра рассказала, что сожитель погибшей ранее сидел за изнасилование и избиение.

«Каждый день он ее бил, как мне говорила Люба, после совместного распития спиртного. Виталий отбыл наказание в течение года, а когда освободился, сестра его снова приняла, как ни в чем не бывало пустила в квартиру. Говорила, жить без него не может…», — заявила Виктория.

Она также поведала, что ранее забрала ребенка у беспутной сестры и воспитывала его сама.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, причастен ли гражданский супруг Любови к ее смерти. Уголовное дело возбуждено, но эксперты установили, что побои не были причиной смерти женщины. Назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза.