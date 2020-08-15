В Москве арестован торговец людьми

Правоохранители арестовали молодого человека, который признал вину в торговле людьми. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Согласно версии следователей, москвич и его соучастники разработали план по незаконной продаже людей для занятия проституцией. Подозреваемого задержали в момент получения денежных средств в размере 750 тысяч рублей, которые передавались за продажу девушки. Сделка проводилась в рамках мероприятия, организованного полицейскими и следователями.

Задержанный гражданин дал признательные показания, его заключили под стражу. Остальных причастных к преступлению устанавливают, сбор доказательств и расследование по делу продолжается, говорится на официальном сайте СК.