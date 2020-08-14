Москвич пытался продать девушку за 750 тысяч

В Москве по подозрению в торговле людьми для занятия проституцией задержан 20-летней местный житель. Мужчина полностью признал свою вину, решается вопрос о его аресте. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

По данным следствия, в начале августа текущего года задержанный договорился с приятелями с целью незаконного обогащения заняться продажей девушек в сексуальное рабство. Приступив к реализации разработанного плана, мужчина при получении 750 тысяч рублей, предназначенных за продажу девушки, был задержан.

Отмечается, что сделка «по продаже» девушки проходила в рамках оперативных мероприятий. Устанавливается местонахождение подельников подозревааемого.