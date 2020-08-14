Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Москвич оценил девушку в 750 тысяч и пытался ее продать 

Свободная пресса 29 минут назад
Москвич пытался продать девушку за 750 тысяч
Фото: РИА Новости
В Москве по подозрению в торговле людьми для занятия проституцией задержан 20-летней местный житель. Мужчина полностью признал свою вину, решается вопрос о его аресте. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СКР.
По данным следствия, в начале августа текущего года задержанный договорился с приятелями с целью незаконного обогащения заняться продажей девушек в сексуальное рабство. Приступив к реализации разработанного плана, мужчина при получении 750 тысяч рублей, предназначенных за продажу девушки, был задержан.
Отмечается, что сделка «по продаже» девушки проходила в рамках оперативных мероприятий. Устанавливается местонахождение подельников подозревааемого.
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
Свободная пресса: последние новости
Расчленённое тело женщины обнаружили в одной из московских квартир Расчленённое тело женщины обнаружили в одной из московских квартир В Волгоградской области депутат из-за спора о земле устроил стрельбу и задавил человека В Волгоградской области депутат из-за спора о земле устроил стрельбу и задавил человека Житель Подмосковья подозревается в изнасиловании несовершеннолетней дочери Житель Подмосковья подозревается в изнасиловании несовершеннолетней дочери
Криминал , Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна реакция россиян на угрозу санкций из-за Белоруссии
Стала известна реакция россиян на угрозу санкций из-за Белоруссии
Назвавший забастовки флешмобом министр Белоруссии попал на видео
Назвавший забастовки флешмобом министр Белоруссии попал на видео
«Либо РФ, либо Польша»: Лукашенко призвали определиться
«Либо РФ, либо Польша»: Лукашенко призвали определиться
Корчевников «подкатил» к помощнице депутата
Корчевников «подкатил» к помощнице депутата
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
04:01
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
В мире
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
00:18
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение