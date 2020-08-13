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СК проводит проверку по факту гибели вологжанки, тело которой сын год хранил в сарае 

Региональное Агентство Новостей 52 минуты назад
Россиянин год хранил тело матери в сарае
Фото: Pixabay.com
Следственный комитет ведет проверку обстоятельств смерти 70-летней вологжанки, останки которой ее сын целый год хранил в сарае.
Мать с 34-летним сыном жили в частном доме на улице Клубова. В этом году соседи заметили, что женщина пропала. Она не выходила гулять, не бывала в огороде, не приходила в гости. Соседи сообщили в полицию. Участковый выехал на место, поговорил с сыном, и тот объяснил, что мать находится в санатории.
Однако шло время, женщина не появлялась, соседи вновь позвонили в полицию, но сын опять объяснил отсутствие женщины ее отъездом. «В июле полицейские вновь приехали в дом к пропавшей, и сын все-таки признался, что его мать умерла в 2019 году, а потом показал, где хранил останки женщины», — рассказал ИА «Ранпресс» помощник руководителя областного СУ СК РФ Григорий Шубейкин.
По словам Григория Шубейкина, никаких причин для того, чтобы скрывать смерть собственной матери, у мужчины не было. Он не получал ее пенсию, не претендовал на имущество, чтобы впоследствии его продать.
«Следствие склонно считать, что причина в другом, — пояснили в следственном комитете, — будет проведена психиатрическая экспертиза мужчины, останки погибшей тоже направлены на экспертизу для установления причины смерти. Возбуждено дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Григорий Шубейкин , СКР
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