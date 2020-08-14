Убийство Энди Картрайта: названа новая версия его смерти 

Рэпер Александр «Энди Картрайт» Юшко мог быть отравлен неизвестным веществом. Об этом сообщают «Невские новости».

В июле, как сообщал «Рамблер», жена Юшко Марина Кохал заявила сотрудникам правоохранительных органов , что нашла его мертвым в их квартире в Санкт-Петербурге, сочла, что он скончался в результате передозировки запрещенных веществ, и расчленила его труп, чтобы не омрачать его память.

Управление Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Убийство». Суд заключил Кохал под стражу.

Сегодня «Невские новости» сообщили, что судебно-медицинские эксперты получили результаты полного биохимического анализа крови, исследования волосяного покрова и внутренних органов Юшко и не обнаружили следов запрещенных веществ.

В данной связи следствие выдвинуло версию о том, что рэпер был отравлен препаратом или веществом, которое не оставляет следов в организме. В настоящее время правоохранители считают эту версию основной и активно отрабатывают.