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Убийство Энди Картрайта: названа новая версия его смерти 

Артём Кульша и ещё 11 37 минут назад
Рэпер Александр «Энди Картрайт» Юшко мог быть отравлен неизвестным веществом. Об этом сообщают «Невские новости».
В июле, как сообщал «Рамблер», жена Юшко Марина Кохал заявила сотрудникам правоохранительных органов, что нашла его мертвым в их квартире в Санкт-Петербурге, сочла, что он скончался в результате передозировки запрещенных веществ, и расчленила его труп, чтобы не омрачать его память.
Управление Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Убийство». Суд заключил Кохал под стражу.
Сегодня «Невские новости» сообщили, что судебно-медицинские эксперты получили результаты полного биохимического анализа крови, исследования волосяного покрова и внутренних органов Юшко и не обнаружили следов запрещенных веществ.
В данной связи следствие выдвинуло версию о том, что рэпер был отравлен препаратом или веществом, которое не оставляет следов в организме. В настоящее время правоохранители считают эту версию основной и активно отрабатывают.
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Криминал , Видео , Происшествия , СКР , МВД
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