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Россиянин занял денег у 92-летнего ветерана и убил его 

Павел Тиунов и ещё 9 13 минут назад
Россиянин убил ветерана из-за 400 рублей
Фото: СК
36-летнего жителя Калужской области осудили за мошенничество, несколько краж и убийство 92 летнего ветерана Великой Отечественной войны, говорится на сайте Следственного комитета РФ. Мужчину приговорили к 19 годам заключения в колонии строгого режима.
Трагедия произошла в августе 2019 года в Городе Малоярославце. Мужчина пришел в дом в знакомому ветерану с целью занять у него деньги. Получив на руки 400 рублей, преступник решил, что сумма слишком маленькая, вышел из себя и напал на пенсионера.
Пожилой человек получил более 40 ударов по голове руками, ногами и деревянной тростью. В результате ветеран скончался, а злоумышленник с места преступления скрылся. Труп пенсионера обнаружил его сын. Правоохранители задержали подозреваемого четыре дня спустя.
В ходе расследования выяснилось, что задержанный обманул двух местных жительниц на 36 тысяч рублей. Он представился установщиком пластиковых окон, произвел замеры, взял аванс и пропал. Кроме того, его уличили в двух кражах: сотового телефона из сервиса по ремонту электроники, а также газового водонагревателя и секционных батарей, которые злоумышленник вытащил из квартиры местного жителя. В итоге суд приговорил его к 19 годам лишения свободы, которые преступник проведет в колонии строгого режима.
В республике Башкортостан правоохранители до сих пор ищут убийц 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщал "Рамблер", несколько неизвестных проникли в дом пенсионера в селе Леуза Кигинского района, связали престарелого человека. Они пытали ветерана, вынуждая его сказать, где он хранит сбережения. В результате потерпевший скончался от сильных побоев. За информацию, которая поможет правоохранителям выйти на след преступников, обещана награда в 500 тысяч рублей.
Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , ФСИН , Калужская Область
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