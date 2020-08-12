Россиянин убил ветерана из-за 400 рублей

Житель Калужской области получил 19 лет колонии строгого режима за убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Следствие доказало, что 36-летный подозреваемый нанес пожилому человеку более 40 ударов по голове и телу руками и деревянной тростью. Поводом для убийства стало то, что преступник попросил у жертвы деньги в долг, но оскорбился предложенной суммой в 400 рублей. После этого он забрал из квартиры ветерана 50 тысяч рублей и попытался скрыться, его задержали на железнодорожном вокзале.

Судебно-психиатрическая экспертиза не выявила у преступника заболеваний.

В апреле прошлого года сообщалось, что Березовский городской суд приговорил четверых подростков к срокам от 8,5 до 9,9 лет лишения свободы за убийство инвалида с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Позднее мать убитого потребовала от преступников пять миллионов рублей компенсации морального вреда. Она объяснила, что хочет наказать виновных, чтобы подростки «отсидели, сколько положено, а не освободились по УДО».