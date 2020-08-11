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Грибник нашел в российском лесу тело со связанными руками 

Lenta.ru и ещё 1 47 минут назад
Грибник нашел в лесу тело со связанными руками
Фото: ТАСС
В Ленинградской области грибник нашел тело со связанными руками. Об этом сообщает издание 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Грибников ждала страшная находка
По его словам, человеческие останки были обнаружены 10 августа недалеко от дачного поселка в Приозерском районе.
Грибник переходил реку Вьюн по настилу из бревен и увидел тело, накрытое фиолетовой курткой, голова лежала в воде, а руки были связаны скотчем.
Останки направлены в морг, личность погибшего устанавливается. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
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Криминал , Происшествия , СКР , Ленинградская область
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