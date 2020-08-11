Грибник нашел в лесу тело со связанными руками

В Ленинградской области грибник нашел тело со связанными руками. Об этом сообщает издание 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, человеческие останки были обнаружены 10 августа недалеко от дачного поселка в Приозерском районе.
Грибник переходил реку Вьюн по настилу из бревен и увидел тело, накрытое фиолетовой курткой, голова лежала в воде, а руки были связаны скотчем.
Останки направлены в морг, личность погибшего устанавливается. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.