Грибник нашел в лесу тело со связанными руками

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Ленинградской области грибник нашел тело со связанными руками. Об этом сообщает издание 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, человеческие останки были обнаружены 10 августа недалеко от дачного поселка в Приозерском районе.

Грибник переходил реку Вьюн по настилу из бревен и увидел тело, накрытое фиолетовой курткой, голова лежала в воде, а руки были связаны скотчем.