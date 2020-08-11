Беременным смягчат уголовное наказание

Матерям с детьми до трёх лет и беременным женщинам, совершившим преступления небольшой тяжести, смягчат уголовное наказание. Соответствующий закон вступает в силу 11 августа.

Правительственные поправки в Уголовный кодекс РФ позволят освобождать условно-досрочно или заменять неотбытую часть наказания более мягким его видом для таких осуждённых.

Пребывание детей в доме ребенка при исправительном учреждении может негативно сказаться на их психоэмоциональном состоянии и физическом развитии, отмечают в Правительстве. При этом условно-досрочное освобождение возможно только после отбытия не менее четверти срока наказания.

Закон с поправками в Уголовный кодекс был разработан в целях реализации положений Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 — 2022 годы.

К преступлениям небольшой тяжести относятся умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трёх лет лишения свободы. К таковым, в частности, относятся: оставление в опасности, незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью.

По данным ФСИН на 1 марта 2019 года, в России в учреждениях уголовно-исправительной системы находится более 540 тысяч человек, из них более 44 тысяч — женщины, из них осуждённых за совершение преступлений небольшой тяжести — 1644 человека. Среди них всего 19 беременных и восемь мам, имеющих детей в возрасте до трёх лет, их малыши находятся в доме ребёнка при исправительном учреждении.