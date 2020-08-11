Участковый 11 лет жил в квартире пропавшего москвича

Как пишет Telegram-канал Life Shot со ссылкой на свои источники, сотрудник полиции Басманного района Андрей Слабкин узнавал о пропавших пенсионерах, проживавших по договору социального найма, заключённому со столичным департаментом имущества. Так, если хозяин не возвращался в квартиру, участковый присваивал жильё себе.

Выяснилось, что с 2009 года Слабкин проживал в квартире на улице Казакова. В 2018-м ему стало известно о пустующей квартире в Гороховском переулке — её участковый попросту решил сдать своей знакомой за 20 тысяч рублей в месяц.

В настоящее время Слабкин задержан. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы за превышение должностных полномочий.

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