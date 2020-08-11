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В Москве участковый на 11 лет поселился в квартире пропавшего пенсионера 

News.ru и ещё 3 17 минут назад
Участковый 11 лет жил в квартире пропавшего москвича
Фото: РИА Новости
Как пишет Telegram-канал Life Shot со ссылкой на свои источники, сотрудник полиции Басманного района Андрей Слабкин узнавал о пропавших пенсионерах, проживавших по договору социального найма, заключённому со столичным департаментом имущества. Так, если хозяин не возвращался в квартиру, участковый присваивал жильё себе.
Выяснилось, что с 2009 года Слабкин проживал в квартире на улице Казакова. В 2018-м ему стало известно о пустующей квартире в Гороховском переулке — её участковый попросту решил сдать своей знакомой за 20 тысяч рублей в месяц.
В настоящее время Слабкин задержан. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы за превышение должностных полномочий.
Ранее NEWS.ru писал, что пенсионерка из Омска сняла с себя нижнее бельё в ответ на требование кассира магазина надеть защитную маску. Трусы женщина использовала как альтернативу индивидуальному средству защиты.
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Криминал , Происшествия , Москва
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