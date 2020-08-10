Таксист предложил подростку довезти ее до дома и надругался 

Выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим.

Энгельсе перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в развращении несовершеннолетней. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

По данным следствия, 4 августа этого года 17-летняя девушка возвращалась домой в один из населенных пунктов Энгельсского района от подруги. На остановке общественного транспорта к ней подъехал мужчина на машине со знаками такси и предложил довезти. В пути мужчина свернул в лесополосу около поселка Лощинный, где растлил девушку. После этого он отвез потерпевшую до останови и уехал. О случившемся подросток рассказала матери, которая обратилась в полицию.

Злоумышленника задержали. Им оказался 32-летний ранее судимый местный житель. На допросе обвиняемый признал вину. Сейчас ему предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера при отягчающих обстоятельствах. В настоящее время он заключен под стражу.