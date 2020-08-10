Мешал спать: пенсионер зарубил шумного лифтера топором

В городе Домодедово Московской области 65-летний пенсионер зарубил топором 35-летнего лифтера, который мешал ему спать, проводя технические работы. Подозреваемый нанес потерпевшему три удара по голове и один по ноге. По данным СМИ, мужчина скончался на месте. В СК же сообщили, что он находится в коме. Нападавшего задержали, следствие намерено ходатайствовать об его аресте.

В подмосковном городе Домодедово задержали 65-летнего пенсионера, напавшего с топором на 35-летнего лифтера, который мешал ему спать. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Московской области.

9 августа около полуночи подозреваемый вызвал наряд полиции — по его словам, в подъезде было слишком шумно из-за технических работ.

«Кроме того, потерпевший проживал в подъезде в техническом помещении, из которого систематически доносились шум и музыка, мешающие жителям всего подъезда», — заявили в Следкоме.

Прибывшие полицейские не обнаружили нарушения закона и уехали. Тогда предполагаемый злоумышленник решил расправиться с шумным механиком самостоятельно.

Кадры нападения, снятые камерой видеонаблюдения, выложил Telegram-канал «Плохие новости». На них видно, как пенсионер вышел к входной двери и стал кого-то поджидать. В руках у него был топор, замотанный в ткань. Вскоре из подъезда вышел мужчина с велосипедом — тот самый лифтер.

Нападавший вскочил со скамейки и нанес ему три удара по голове — в том числе и по виску — и один по ноге, после чего скрылся в подъезде.

СМИ сообщали, что потерпевший от полученных травм скончался на месте. Тем не менее, по информации СК, лифтера госпитализировали и экстренно прооперировали. Сейчас он находится в коме. По словам медиков, мужчина в крайне тяжелом состоянии.

Задержанный во время допроса, кадры которого попали в распоряжение издания «Вечерняя Москва», объяснил, что пострадавший механик не давал отоспаться ему после тяжелой смены.

«Я семь месяцев по два-три часа сплю, можно с ума сойти просто. Вот они дежурят, им не спать все равно, понимаешь? И не дают мне. Этих соседей внизу нет и этих нет, выжили их, что ли», — сказал подозреваемый.

Он добавил, что хотел проучить лифтера.

«Потому что он самый такой гадкий, те еще [напарники механика] терпимо — они в 12, в час угомонятся, я даже на них и не жаловался, а вот этот вообще отморозок», — отметил житель Домодедово.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Обвинение ему пока не предъявлено. Следствие планирует ходатайствовать об его аресте. Также будут допрошены жильцы подъезда и работники, проживающие в техническом помещении.

Как стало известно газете «Московский комсомолец», конфликт между пенсионером и механиком длился не первый год. Задержанный все время жаловался на шум, исходящий из квартиры лифтера. Некоторое время назад пенсионер ходил к инженеру с жалобой на громкие звуки, мешающие отдыхать. Были просмотрены видеокамеры в служебной квартире, но источников шума так и не нашли.

При этом, по данным «МК», все три живущие в подъезде механика непьющие, с приличными служебными характеристиками. У пострадавшего есть жена и дети — они живут на Урале.

Проблема шума, который раздается от соседей, действительно весьма актуальна в многоквартирных домах. Иногда случается, что его создают намеренно, и нередко это заканчивается судами и арестами.

Так, 16 июля 2020 года в Нижнем Новгороде в районный суд передали уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, который с апреля 2018 года днем и ночью громко включал музыку и звуки лошадиного ржания — как пояснили в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, мужчину обвинили в истязании соседей.

«После ссоры с соседями у него возник преступный умысел, направленный на причинение им физических, психических и нравственных страданий путем систематического совершения насильственных действий, выражающихся в создании шума, превышающего предельно допустимый уровень звука в дневное и ночное время», — сообщили в ведомстве.

До возбуждения дела с подозреваемым пытались договориться и иными способами, однако ни разъяснительные беседы, ни многочисленные жалобы не помогали. Сам же дебошир свою вину до сих пор не признает.

Также ранее, в ноябре 2019 года, 29-летний житель Самары попал в колонию после того, как до смерти избил соседа из-за того, что тот ночью нарушал общественный порядок. Об этом сообщали в областной прокуратуре.

По данным следствия, мужчина устал от шума, который издавал его сосед, зашел в квартиру нарушителя и нанес ему несколько ударов ногами и руками по голове, туловищу и конечностям, от чего хозяин квартиры скончался на месте.