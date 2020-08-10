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Мужчина ударил ледорубом в лицо полицейского в московском храме 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Россиянин ударил ледорубом полицейского в храме
Фото: ТАСС
Пьяный мужчина пытался повредить электрический кабель в храме на Житной улице в Москве, а затем напал на сотрудника полиции с ледорубом.
В субботу, 8 августа, в полицию сообщили о мужчине, который неадекватно ведет себя в храме на Житной улице. Прибывшие на место правоохранители обнаружили неизвестного в состоянии алкогольного опьянения, ведшего себя агрессивно и пытавшегося повредить электрический кабель.

«При задержании оказал сопротивление и ударил полицейского. Принятыми мерами мужчина был задержан и доставлен в ОМВД», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Полиция проводит проверку. По информации источника в правоохранительных органах, мужчина имел при себе ледоруб, которым и рубил сетевые кабели в Храме-часовне Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади.

«Мужчина, осознавая, что сотрудник полиции находится при исполнении, и отказываясь выполнить законные требования полицейских, нанес представителю власти удар металлическим ледорубом в лицо», — сказал собеседник агентства.

По его словам, правоохранитель получил ушибленную рану верхней губы.

«Возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия против представителя власти», — добавил собеседник.

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Криминал , Происшествия , РИА Новости , Москва
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