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Российский чиновник убежал в лес со взяткой и был пойман ФСБ 

Lenta.ru 18 минут назад
Российский чиновник убежал в лес со взяткой
Фото: РИА Новости
В Ленинградской области глава администрации Котельского поселения Кингисеппского района Юрий Кучерявенко и замглавы администрации по безопасности Игорь Долгополов были задержан сотрудниками регионального управления ФСБ за получение взятки. Об этом пишет портал 47news.
Российские чиновники были задержаны по уголовному делу при особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в июле Кучерявенко и Долгополов обещали местному предпринимателю за 4,5 миллиона рублей решить вопрос по непривлечении его к уголовной ответственности. Сначала бизнесмен передал 2,5 миллиона рублей, которые якобы предназначались руководителю Кингисеппского межрайонного отдела Следственного Комитета. Однако деньги остались у Кучерявенко.
Вечером 4 августа Кучерявенко задержали. Затем сотрудники ФСБ прибыли к дому Долгополова. Тогда он уже знал о задержании главы администрации, поэтому заранее забрал деньги Кучерявенко и сбежал в лес, где и был пойман. 6 августа Приморский районный суд Петербурга заключил их под стражу до 30 сентября.
В июне начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался убежать от следователей после получения взятки. По версии следствия, в конце 2019-го его департамент проводил аукцион на проведение капитального ремонта сетей водоснабжения. Тогда у подозреваемого возник умысел на получение взятки за содействие в победе одной из компаний.
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Криминал , Происшествия , ФСБ , СКР , 47news.ru , Ленинградская область
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