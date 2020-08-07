Россиянка изнасиловала мужчину лопатой

Прокуратура Омской области потребовала лишить местную жительницу свободы на 15 лет за убийство двух мужчин и изнасилование одного из них черенком лопаты. Об этом сообщает «Новый Омск».

В июне, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Омской области рассказали, что в августе 2019 года в деревне Михайловке 22-летняя женщина у себя дома избила 37-летнего мужчину, который не желал уходить после совместного распития алкогольных напитков, и изнасиловала его черенком лопаты.

Мужчина скончался. Женщина вытащила его тело на улицу и оставила там. В октябре 2019-го она до смерти избила 31-летнего собутыльника руками и ногами за то, что тот оскорбил ее отца.

СК возбудил в ее отношении уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Насильственные действия сексуального характера». В июне 2020-го ведомство завершило расследование дела и направило его для рассмотрения в Саргатский районный суд.