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Двойное убийство: россиянка изнасиловала собутыльника лопатой 

Артём Кульша 19 минут назад
Россиянка изнасиловала мужчину лопатой
Фото: ТАСС
Прокуратура Омской области потребовала лишить местную жительницу свободы на 15 лет за убийство двух мужчин и изнасилование одного из них черенком лопаты. Об этом сообщает «Новый Омск».
В июне, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Омской области рассказали, что в августе 2019 года в деревне Михайловке 22-летняя женщина у себя дома избила 37-летнего мужчину, который не желал уходить после совместного распития алкогольных напитков, и изнасиловала его черенком лопаты.
Мужчина скончался. Женщина вытащила его тело на улицу и оставила там. В октябре 2019-го она до смерти избила 31-летнего собутыльника руками и ногами за то, что тот оскорбил ее отца.
СК возбудил в ее отношении уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Насильственные действия сексуального характера». В июне 2020-го ведомство завершило расследование дела и направило его для рассмотрения в Саргатский районный суд.
Недавно в суде выступил представитель прокуратуры. Он потребовал приговорить обвиняемую к лишению свободы на 15 лет в колонии общего режима, а после отбытия основного наказания ограничить ее свободу на полтора года.
Комментарии 26
Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , ФСИН , Омская Область
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