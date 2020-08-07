В РФ девушка «продала душу дьяволу» за 93 тысячи рублей

В Приморье юноша, заявивший, что он «черный маг», убедил свою бывшую одноклассницу «продать душу дьяволу» в обмен на три желания, сообщает РБК. В итоге девушка лишилась ценных вещей на общую сумму 93 тысячи рублей.

В полицию обратилась мать пострадавшей. Правоохранители выяснили, что 16-летняя девушка встретила давнего знакомого, который убедил ее, что обладает экстрасенсорными способностями. «Продажа души дьяволу» обошлась потерпевшей в 6 тысяч рублей: 5 тысяч на приобретение материалов для обряда, 1 тысяча за работу «черному магу». Впоследствии молодой человек заявил, что оформившим сделку с потусторонними силами нельзя носить золотые украшения.

Девушка отправилась с вероятным мошенником в ломбард, заложила свои ювелирные изделия, а вырученные деньги отдала своему спутнику.

Позже потерпевшая была вынуждена отдать ему еще смартфон и ноутбук. Парень уверял, что ему необходимо собственноручно стереть все совместные диалоги. После того, как в руках предполагаемого мошенниках оказалась электроника, он пропал и на связь больше не выходил. Семья девушки оценила ущерб от общения с «магом» в сумму около 93 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель, который признался в мошенничестве. Расследование дела продолжается.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в России была выявлена новая мошенническая схема, которой преступники пользуются при продаже автомобиля. Машина берется в аренду, затем злоумышленники делают фальшивую доверенность, по которой заказывают дубликат паспорта транспортного средства (ПТС). Авто выставляется на продажу. Настоящий хозяин авто впоследствии объявляет машину угнанной, а новый «владелец» с удивлением узнает, что приобрел украденный транспорт.